Exposição Projeto Ver é realizada no hall do Centro Cultural até o dia 30 de agosto  

Com o intuito de apresentar Mogi Guaçu a partir da técnica e olhar das professoras de arte da Escola Municipal de Iniciação Artística “Prof.ª Ivete Maria Bueno” (EMIA), o hall do Centro Cultural, localizado no Jardim Camargo, recebe a Exposição Projeto Ver. A exposição ficará disponível até o dia 30 de agosto, no período das 8h às 17h, de segunda-feira a sábado. A ação conta com as obras das professoras de arte do EMIA, Valéria Darcádia, Rita Machado e Vera Lúcia Montanheiro.

A exposição é aberta ao público. São pinturas, painéis e desenhos de paisagens e patrimônios de Mogi Guaçu com base na técnica e estilo das responsáveis pela ação da EMIA, que lecionam há mais de 30 anos na escola. O principal objetivo é apresentar e homenagear Mogi Guaçu com um olhar artístico e inovador a população. Daí o nome da exposição, que segue o modo de “Ver” das professoras.

Este trabalho é realizado, anualmente, e para a sua execução as professoras realizam um estudo de quatro horas semanais. Este preparo serve para definir o tema, a técnica que vão utilizar para abordar em cada obra, fazer as pinturas, preparar as apresentações e organizar toda a exposição. No dia da abertura da exposição, no dia 15 de agosto, houve uma apresentação musical com a participação especial da professora Ivana Bernardi no sapateado e o professor Júlio Rovigatti no teclado.