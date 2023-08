Grandes marcas em breve! Novas inaugurações vão agitar os próximos meses no ParkShopping Mogi Mirim

O ParkShopping Mogi Mirim, inaugurado no último mês de junho, mudou a forma de consumo na região e reforça seu posicionamento com a inauguração de novas lojas nos próximos meses, ampliando seu mix de opções para toda a família. Até Outubro, 13 novas marcas abrirão suas portas no empreendimento, que está em constante evolução buscando atender as demandas dos clientes com grandes marcas em seu portfólio.

Além das já consagradas opções de lojas, gastronomia e lazer disponíveis no Shopping, os clientes passarão a contar com novos negócios, que chegam com novidades e ofertas em produtos e serviços de qualidade. Ainda nesse mês de agosto serão inauguradas em média 6 operações, dentre elas a The Store Tecnologia, especializada em artigos e acessórios para equipamentos eletrônicos; a Campinas Celulares, rede de assistência técnica especializada em smartphones e tablets, além de contar com uma gama completa de acessórios e a Claro, uma das principais operadoras de telefonia móvel, fixa, banda larga e TV por assinatura do Brasil.

Também serão inauguradas a Bella, especializada em moda bebê, infantil, juvenil e acessórios; a Love I Love, loja de semijoias voltada aos amantes da moda e beleza e a Dark, loja de entretenimento, com máquinas que conquistam crianças e adultos.

Nos meses de setembro e outubro o ritmo de inaugurações seguirá acelerado. Abrirão as portas o Cheirin Bão Empório Mineiro, a maior e mais premiada rede de cafeterias de cafés especiais do Brasil e a Sucão, franquia de alimentação saudável presente em todo o Estado de São Paulo.

A Jodane também será inaugurada trazendo seus livros e produtos diferenciados, seguros e de alta qualidade para as crianças, educadores e pais; e a Play Games, uma mega loja de mais de 300m² de pura diversão e entretenimento para toda a família.

A Natura, empresa brasileira que atua no setor de produtos cosméticos e é uma das maiores do mundo, com presença em 63 países também abrirá suas portas no ParkShopping Mogi Mirim, assim como a Espaço Laser, maior rede de depilação a laser do mundo, que chegará com sua tecnologia inovadora para a remoção definitiva dos pelos.

Até outubro também será inaugurado o Supermercado Rofatto, rede com uma sólida experiência no ramo supermercadista, e cinco lojas na região, incluindo Mogi Guaçu, Itapira e Águas de Lindóia e que terá sua primeira unidade da cidade no ParkShopping Mogi Mirim com um projeto inovador desenvolvido pelo renomado escritório de arquitetura Aquadrado, numa área de mais de dois mil metros quadrados.

Já em novembro a grande novidade será a RedFit Academia, que tem como foco o atendimento humanizado. Com aparelhos modernos e instrutores preparados promete ser uma academia de destaque na região.

“A expectativa do Shopping é manter o ritmo positivo de desempenho, celebrando as inaugurações de importantes marcas. E os clientes podem esperar por mais novidades, pois teremos um crescimento constante de inaugurações que atenderão a todos os perfis de consumidores”, afirma Vivian Ferrari, Coordenadora de Marketing do ParkShopping Mogi Mirim.

Para Leila Dada, Coordenadora de Administração do Grupo AD Shopping, as novas inaugurações mostram que o trabalho incessante da administração, lojistas e empreendedores, proporciona um crescimento do varejo em geral na região, com a geração de novos negócios. “O ParkShopping Mogi Mirim possui localização privilegiada e é uma escolha certa de consumo na região. Nosso compromisso é oferecer o melhor em compras e entretenimento para nosso público, com excelência em produtos e serviços”, completa.

Sobre o ParkShopping Mogi Mirim

O ParkShopping Mogi Mirim segue o modelo de “Open Mall”, crescente no Brasil e com grande aceitação no mundo, com capacidade para abrigar cinco âncoras, três semi-âncoras, Praça de Alimentação, lojas de serviços, quatro salas de cinema, 18 quiosques, academia de ginástica e amplo estacionamento.

Além disso, o ParkShopping Mogi Mirim possui toda a comodidade e segurança para clientes e lojistas e a conveniência para todos os públicos, com fácil acesso pelo centro da cidade e através da rodovia SP-340 (Campinas – Mogi Mirim), permitindo as compras e entretenimento para todos.

O ParkShopping Mogi Mirim é um empreendimento da Triple A Construtora (que também é responsável pela construção) e do Grupo AD Shopping – responsável pela comercialização através da AD Mall e AlugueON – e é a administradora do ParkShopping Mogi Mirim.

Endereço: Rua João Mantovani, 373, Mogi Mirim – SP.

Telefones: (19) 3480-0560 e (19) 99968-0755.