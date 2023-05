Prefeito inaugura quadra de alto rendimento e revitalização do Ginásio Municipal Ari Marchiori

O prefeito Rodrigo Falsetti entrega nesta quinta-feira, 25 de maio, a partir das 17h, a nova quadra de alto rendimento e a revitalização do Ginásio Municipal Jornalista Ari Marchiori, na Vila Paraíso, na Zona Sul de Mogi Guaçu. O evento contará com a presença da secretária de Esportes do Estado de São Paulo, Coronel Helena Reis, além de secretários municipais e vereadores.

A quadra foi totalmente reformada e recebeu um piso pré-moldado moderno e de alta performance, além de novos equipamentos esportivos que foram instalados por meio de parceria entre a Prefeitura de Mogi Guaçu e o Governo do Estado de São Paulo. Os serviços incluíram ainda a instalação do placar de jogo, da tabela de basquete e do novo banco de reserva.

Além da reforma da quadra, a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) realizou outras melhorias no ginásio esportivo, como a revitalização da fachada de entrada, do palco e da arquibancada que receberam nova pintura.

O chefe do Executivo lembrou que a nova quadra do Ari Marchiori é a terceira que foi reformada e finalizada durante a sua gestão. “Não vamos parar por aí, porque vamos continuar trabalhando para que os nossos centros esportivos sejam reformados, a fim de oferecer o melhor para a prática esportiva no nosso município”, comentou.

Nos próximos dias, o prefeito Rodrigo Falsetti vai assinar a ordem de serviço para o início do trabalho de revitalização do centro esportivo Prefeito Nelson de Paula Bueno, no Jardim São Pedro. O processo licitatório dessa obra encontra-se em fase final de conclusão.

Melhorias

Em 2022, a Prefeitura de Mogi Guaçu executou melhorias no Ginásio Municipal José Luiz de Souza Godoi, o Velo, no complexo esportivo do Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho, e na quadra do ginásio esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno.

“O esporte é uma das nossas prioridades, porque não canso de falar que ele muda a vida das pessoas. Estamos tentando mudar um cenário de muitos anos sem investimentos e vamos avançar muito mais”, enfatizou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Camacho

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) deve concluir, em breve, a reforma dos vestiários e do túnel do estádio municipal Alexandre Augusto Camacho. O projeto incluiu a reforma dos vestiários dos jogadores e dos árbitros e ainda das salas de antidoping e depósito. Neste setor estão sendo colocados novos materiais, como alvenaria, piso, revestimento de parede, forro de PVC no teto, além de novas portas e janelas, além de toda a reestruturação hidráulica e elétrica.