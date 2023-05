Pai pede ajuda de PMs para auxiliar esposa que estava em trabalho de parto

PMs de ROCAM seguiam para atender uma ocorrência policial, mas de repente, foram acionados para realizar um parto emergencial, no Residencial Floresta, em Mogi Mirim. O fato foi registrado por volta das 15h20 desta quarta-feira (24) na rodovia Senador André Franco Montoro.

Os PMs Cabo Silvério e Cezarani foram abordados pelo pai do bebê que estava desesperado, pedindo socorro porque sua esposa entrou em trabalho de parto em sua casa e precisava de ajuda.

O serviço de emergência do Copom foi acionado para auxiliar no parto. Na casa, a mulher estava com contrações, com a bolsa rompida e alegava estar com dores. Constatou-se que o bebê estava nascendo.

Os PMs colocaram em prática conhecimentos técnicos para atuarem neste tipo de situação e fizeram o parto.

Assim que o bebê nasceu, os PMs receberam apoio dos Bombeiros Civis Municipais, Veloso e Henrique. Eles levaram a mãe e o bebê, chamado Ravi, para atendimento médico na Santa Casa.

A ocorrência contou com apoio dos PMs: Sargento Biajo e Cabo Alessandro, Soldado Fernandes e Soldado Rabelo, os quais foram fundamentais para acalmar o pai e a mãe, dando todo o suporte psicológico para um momento tão especial para aquela família. – Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim