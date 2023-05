Atletas de Mogi Guaçu conquistam medalhas de ouro e prata no Campeonato Paulista de Ciclismo

A equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) disputou nos dias 20 e 21 de maio o Campeonato Paulista de Estrada de Ciclismo. A competição, que é realizada em um circuito de 14 km por volta, aconteceu no Parque do Peão, em Barretos. Ao todo, os ciclistas da cidade somaram oito medalhas, sendo quatro de ouro e quatro de prata.

O Campeonato Paulista de Estrada de Ciclismo é organizado pela Federação Paulista de Ciclismo. Pela prova de contrarrelógio, disputada no sábado, 20 de maio, a equipe conquistou uma medalha de ouro com a atleta Livia Eduarda Ribeiro Martins pela categoria juvenil e outras duas de prata com Fabio Rodrigues Braga Junior e Joaquim Carlos Braga Neto, também na categoria juvenil.

Na prova de resistência, ocorrida no domingo, 21 de maio, Mogi Guaçu trouxe para casa três medalhas de ouro com os ciclistas Otavio Lanzi Barbosa (mirim), Adilson Aparecido Vieira (master B) e Newton de Souza Leite (master D2). Já as duas medalhas de prata vieram com os ciclistas Alan Martini Marciel Vieira (mirim) e Livia Eduarda Ribeiro Martins (juvenil).

“O circuito exigiu muito preparo físico e atenção dos atletas por conta de ser uma prova longa, com presença de algumas subidas e do vento contrário nos dias da competição”, comentou o técnico da equipe, Celso Lucas.

Outros resultados

Contrarrelógio

5° lugar: Valdinéia da Silva Brandino dos Santos – categoria master B

7° lugar: Fabio Rodrigues Braga – categoria master B

Resistência

5° lugar: Fabio Rodrigues Braga Junior – categoria juvenil

8° lugar: Fabio Rodrigues Braga – categoria master B

10° lugar: Robson Fernandes de Souza – categoria master B1

Valdinéia da Silva Brandino dos Santos / Alexandre Honório de Faria: Não concluíram a prova

Joaquim Carlos Braga Neto: Não conseguiu terminar entre os 10 primeiros por problemas mecânicos na bicicleta