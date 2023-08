Prefeito e secretário do Estado entregam as chaves da casa própria para 31 famílias no Jardim Araucária

Na manhã desta quinta-feira, 24 de agosto, 31 famílias receberam as chaves da casa própria do Residencial Profº Geraldo Ferreira Gonçalves, no Jardim Araucária. A entrega para os moradores foi realizada pelo prefeito Rodrigo Falsetti e pelo secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Marcelo Cardinale Branco. O evento também contou a presença do secretário municipal de Habitação, Indústria e Comércio, Guilherme de Sousa Campos, de secretários municipais, vereadores e empresários.

O prefeito Rodrigo Falsetti denominou o empreendimento como Residencial Profº Geraldo Ferreira Gonçalves, para homenagear o ex-vice-prefeito de Mogi Guaçu. Professor Geraldo, como é popularmente conhecido, esteve presente no evento ao lado da esposa Francinete, da filha Lia e dos netos Nicolas e Benito. O residencial é um empreendimento da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) por meio de doação de área pela Prefeitura.

Durante discurso, Rodrigo Falsetti destacou que a partir desta data, 31 famílias guaçuanas não irão mais precisar pagar o aluguel. “Hoje, é um dia muito especial para todos nós, porque os nossos moradores precisam ter sua casa própria. Essas famílias são merecedoras desta conquista, assim como muitas outras de nossa cidade, que um dia também terão a alegria de receberem as chaves da casa própria”, falou ao comentar que ele e sua equipe têm feito gestão junto aos Governos Estadual e Federal.

O chefe do Executivo destacou que, em Mogi Guaçu, o déficit habitacional é de pelo menos 10 mil famílias e, por isso, tem apresentado projetos, a fim de que o município seja contemplado com programas habitacionais. “Juntamente com a nossa Secretaria Municipal de Habitação e o Governo Estadual já estamos analisando novas áreas para que possamos construir mais casas que irão favorecer as famílias guaçuanas. Quero agradecer a CDHU que ajudou Mogi Guaçu a propiciar mais conforto para a nossa população com a construção dessas 31 casas”, ressaltou.

Marcelo Cardinale Braco, secretário de Habitação do Estado, comentou que outras propostas para a construção de mais casas para o município já estão sendo analisadas com carinho pelo Governo. “Essa parceria já proporcionou a entrega de 31 residências e com certeza entregaremos outras mais aqui em Mogi Guaçu”, comentou.

Casas

As casas têm dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro distribuídos em 47,87 m² de área útil, tendo o valor de investido em cerca de R$ 550 mil. A primeira família que recebeu a chave da casa própria durante o evento foi a do Henrique Correa Rangel, que estava acompanhado da esposa, Daiane Santana Rezende Rangel e dos filhos Yasmin, 8 anos, e Lucas, 3 anos.

Após a entrega das chaves, o prefeito Rodrigo Falsetti, o secretário de Estado e demais autoridades foram visitar a casa da primeira moradora sorteada pela CDHU, a vendedora Ana Carolina Silvério de Souza, de 29 anos e mãe da Ana Lívia, 7 anos. Ela estava emocionada por ter conquistado a casa própria. “É a realização de um sonho ter a minha casa própria. Estou muito feliz e sinto uma enorme gratidão por todos que trabalharam para que eu pudesse realizar esse sonho”.

Das 31 unidades sorteadas, três foram pessoas com deficiência, duas para idosos, duas para policiais ou agentes penitenciários e uma para indivíduos que moram sozinhos. Quatro moradias foram destinadas a famílias com renda de cinco até dez salários mínimos. E a demais 19 unidades foram sorteadas entre os inscritos em geral.

Participaram do evento, o presidente da Câmara, Jéferson Luís, e o vereadores Adriano Batatinha, Dra. Judite, Natalino Tony Silva e Raphael de Godoy Locatelli. Também esteve presente o monsenhor João Paulo Ferreira Ielo.