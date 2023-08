Equipe da Defesa Civil de Mogi Guaçu participa de treinamento na cidade de Nova Odessa 

No início desta semana, nos dias 21 e 22 de agosto, a Defesa Civil do município participou do Workshop de Atendimento a Emergências e Simulado do Setor Cloro-Álcalis. O treinamento foi realizado na cidade de Nova Odessa. Com o encontro foi possível integrar os principais especialistas em emergências ambientais de órgãos públicos e entidades nacionais e internacionais que operam com cargas perigosas.

A equipe de Mogi Guaçu foi representada pelo presidente da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (Comdec), Gildézio Cezário, e pelo diretor do Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, Carmelito Osório Silveira. Participaram da reunião membros da Defesa Civil e de outras entidades de segurança da região e países da América do Sul, como Argentina, México e Paraguai.

“O Workshop é uma ótima oportunidade que as empresas organizadoras nos oferecem para nos aperfeiçoarmos e melhorar o nosso atendimento caso aconteça algum acidente com veículos que transportem cargas perigosas. O encontro também é uma ótima oportunidade para troca de experiências e aprendizado por conta da presença de colegas da região e de outros países. Nosso principal objetivo é salvar vidas e resolver esses problemas sem afetar a população”, explicou Silveira.

O workshop foi organizado pela Associação Brasileira da Indústria de Cloro Álcalis e Derivados (Abiclor), pela Associação Latino-Americana da Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados (Clorosur) e com apoio técnico do grupo Ambipar.

Silveira comentou que no dia 5 de setembro uma reunião será promovida pela Concessionária Renovias, para a definição dos últimos detalhes sobre uma simulação de acidente com carga perigosa que acontecerá em Mogi Guaçu. O treinamento serve para preparar as equipes da Águia, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, em caso de necessidade.