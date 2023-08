PAT divulga 153 vagas de EMPREGO nesta quinta (24)

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (6971223): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim . Efetuar carga e descarga de caminhões no pátio da empresa. Serviço pesado. Vaga masculina. Necessário experiência na função. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. AJUDANTE DE EXTRUSORA DE PLÁSTICO (6978554): Vaga temporária – 180 dias, podendo ser efetivada. Necessário conhecimentos na função. Auxiliar operador de extrusora, separar aparas e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AJUDANTE DE OBRAS (7030691): Vaga para ajudante geral. Trabalhar com serviço pesado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE REFRIGERAÇÃO (6992652): Auxiliar nas manutenções em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB. ATENDENTE BALCONISTA (7017355): Conhecimento em vendas, atendimento ao cliente, informática básica, conhecimento em produtos de bicicletas. Experiência como balconista. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. AUXILIAR DE ELÉTRICA DE VEÍCULOS (7042542): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar na instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos, analisa as necessidades de troca e regulagem, monta sistemas e aplica testes de funcionamento. Necessária experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. CNH: D AUXILIAR DE LOGÍSTICA (7026616): Efetuar enlonamento de caminhões, auxiliar na carga e descarga de caminhões, controle de tráfego no pátio de caminhões, controle de tráfego de empilhadeiras no consumo de celulose e realizar trabalho em altura. Sexo indiferente para vaga. Ensino fundamental completo. CNH: B AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (6981777): Necessário possuir conhecimento básico em mecânica, preferencialmente de caminhão. Será diferencial possuir experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH B. AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (6991995): Necessário possuir experiência em refrigeração e conhecimentos em eletrônica. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B. AUXILIAR DE SUSHIMAN (7036693): Experiência em fazer enrolados de sushi, preparo de molhos, arroz oriental e abrir peixes. Escala de trabalho 6×1. Sexo indiferente para vaga. Ensino fundamental completo. AUXILIAR EM ELETROMECÂNICA (7028111): Efetuar manutenção eletromecânica em motores elétricos e em equipamentos industriais. Conhecimento em grandezas elétricas, medições de isolação e medidas em geral com multímetro. Conhecimento em mecânica, metrologia e interpretação de desenhos técnicos, montagem e ajustagem. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico na área. AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA (7028133): Efetuar manutenção eletrônica de bancada em equipamentos industriais, soldagem e desoldagem de componentes discretos e smd. Conhecimento em eletrônica analógica e digital. Vaga masculina. Ensino médio completo, técnico em eletrônica ou área correlata. BALCONISTA (7039174): Trabalhar com atendimento no balcão, clientes e telefone. Necessário possuir conhecimentos em pacote office. Sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: AB BORRACHEIRO (7042135): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizam manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneus. Controlam vida útil e utilização do pneu. Trocam e consertam pneus a frio, trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente. Necessária experiência na função comprovada em carteira de trabalho. Escala de trabalho 6×1. Sexo indiferente para vaga. Ensino fundamental completo. CARREGADOR DE ARMAZÉM (7024894): Carregamento e descarregamento de cargas, movimentação dos paletes, limpeza e organização da área operacional. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Conhecimento. Não exige experiência comprovada. CNH: não exigida. CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA (7025085): Conferência no recebimento e expedição de mercadorias, caixas, pacotes e sacos. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CONSULTOR DE VENDAS (7028954): Necessário experiência em vendas. Ser proativa. Facilidade em trabalhar em equipe e atingir metas. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH não exigida. CONTROLADOR DE PRAGAS (7033858): Visitar empresas e residências de acordo com cronograma de trabalho e chamados de urgência. Identificar foco de infestação, fazer desinfecção de áreas, instalações, caixas d’água e outros conforme determinação técnica. Aplicar produtos químicos especiais para eliminação (dedetização, desinsetização ou desratização) de pragas e insetos. Ter experiência comprovada em carteira de trabalho, certificado de curso ou treinamento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. COSTUREIRA EM GERAL (7016400): Conhecimentos básicos em costura (qualquer tipo de máquina). Não exige experiência em carteira. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. COZINHEIRO INDUSTRIAL (7036645): Necessária experiência em cozinha industrial, manuseio de utensílios de cozinha e preparo de alimentos. Escala de trabalho 6×1. Sexo indiferente para vaga. Ensino fundamental completo. ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (7030700): Necessária experiência na função. Disponibilidade para viagens e trabalhos fora da cidade. Não ter problemas para trabalhar em altura. Experiência com Eletrotécnica ou Eletricista. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B ELETRICISTA DE VEÍCULO PESADO (7042292): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realiza instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos, analisa as necessidades de troca e regulagem, monta sistemas e aplica testes de funcionamento. Experiência na função, comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH:D FONOAUDIÓLOGO (6981905): Graduação em fonoaudiologia. Desejável ter experiência de 01 ano na função. Vaga indiferente. CNH não exigida. FONOAUDIÓLOGO (6991795) – Temporária – 300 dias : Necessário conhecimentos na função. Sexo indiferente para vaga. Curso superior ou cursando. FUNILEIRO (7042172): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Faz reparo e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal. Realiza serviços de funilaria, recuperando ou substituindo partes danificadas , como: teto, laterais, assoalhos e outros, corrige peças e latarias amassadas. Realiza pequenas pinturas. Escala 6×1. Sexo indiferente para vaga. Ensino fundamental completo. INSTALADOR DE ALARMES (7025996): Responsável pelas atividades de instalação e equipamentos de segurança, reportando diretamente ao gestor da área. Vaga masculina. Formação técnica em elétrica, eletrotécnica ou elétrica residencial. Conhecimentos das NR 35 e 11. LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS (7039454): Lubrifica máquinas e equipamentos, selecionando o material de limpeza e ferramentas necessários. Realiza inspeções preventivas, preenche relatórios e registros de ocorrências. Necessária experiência. Diferencial quem possua curso de mecânica industrial. Treinamento NR33 (espaço confinado) e NR35 (trabalho em altura). Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico em Mecânica ou Mecatrônica. CNH: Desejável , não exigida. MECÂNICO DE AUTO EM GERAL (6981882): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência como mecânico de auto. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH B. MECÂNICO DE BICICLETAS (7017258): Conhecimento total de manutenção de bicicletas. Experiência comprovada. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO MOTORES À DIESEL (7042278): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim . Elaboram planos de manutenção, realizam manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituem peças, reparam e testam desempenho de componentes e sistemas de veículos. Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente. Escala 6×1. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS (7029846): Realizar manutenção preventiva e corretiva em veículos pesados, incluindo verificações de partes mecânicas, desgaste e funcionamento. Executar atividades de acordo com procedimentos técnicos, priorizando a segurança. Sexo e escolaridade indiferentes para vaga. MOTORISTA DE CAMINHÃO (6988428): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim . Necessária experiência na função, conhecimento em GPS (diferencial), NR 13 (obrigatório), noções básicas de mecânica (desejável), residir em Mogi Guaçu ou Mogi Mirim. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO (6985538): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim . Necessário possuir experiência com guincho pesado, lança e plataforma. Sexo e escolaridade indiferentes. CNH: D MOTORISTA CARRETEIRO (6997956): Ter pleno conhecimento em conduzir carretas. Necessário experiência comprovada na função. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. CNH E. MOTORISTA DE FURGÃO/VAN/MICRO-ÔNIBUS (6983275): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como elétrica, mecânica, abastecimento. Ter carteira de habilitação na categoria que atua. Conhecer e respeitar das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Com experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. CNH: D MOTORISTA DE FURGÃO/MICROÔNIBUS (7018337): Transportar clientes com padrão de qualidade e segurança caracterizado pela pontualidade, regularidade e bom atendimento. Respeitar as leis de trânsito e normas da empresa, realizar o check list diariamente, além de participar dos programas e treinamentos de desenvolvimento oferecido pela empresa. Curso de transporte coletivo de passageiro atualizado. Necessário experiência na função. Disponibilidade de horário. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. CNH: D ou E. MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS (7042634): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Conduzir micro-ônibus em linhas de transporte de fretamento. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Necessária experiência comprovada na função. Escala de trabalho 6×1. Sexo indiferente. Ensino fundamental completo. CNH: D MOTORISTA DE ÔNIBUS (7036012): Necessária experiência na função, curso de transporte coletivo. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. CNH: D ou E. MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7008152): Necessário conhecimento em veículos pesados como bitrem, rodo trem, tritem e carreta será um diferencial. Ser responsável, cuidadoso e zeloso. Disponibilidade para trabalhar dia e noite. Moradores de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E OPERADOR DE CARREGADEIRA/ESCAVADEIRA (7043454): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Operar máquina escavadeira realizando trabalho de terraplanagem e decapeamento de terra, operar a carregadeira realizando o carregamento de materiais ao cliente e carregamento de rochas. Curso de Operador de carregadeira e escavadeira. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D ou E. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7026410): Necessário curso NR 11, CNH válida. Função inclui preparar e organizar movimentação da carga, interpretar a simbologia das embalagens, armazenar de acordo com o prazo de validade do produto. Identificar características da carga para transporte. Sexo indiferente para vaga. Ensino fundamental completo. CNH: B OPERADOR EXTRUSORA (7018602): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Preparação da máquina, operação e controle dos painéis de comando, verificando padrões de produção e qualidade do produto, ensacamento e reforçar produto em paletes. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: AB. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL (6955598): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: C, D ou E. OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO (7029994): Responsável por realizar atendimento ao canal de televendas. Não precisa ter experiência, porém se tiver será considerado um diferencial. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. OPERADOR DE TELEMARKETING (7034987): Profissional atuará em unidade prestando atendimento ao munícipe através de ligações telefônicas, com o objetivo de esclarecer dúvidas, registrar informações e ocorrências em sistema eletrônico. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. PEDREIRO (6999831): Conhecimento na área da construção civil. Experiência de no mínimo 2 anos na função. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. CNH: não exigida. PEDREIRO (7026100): Efetuar acabamentos em geral, reboco, assentamento de revestimento de parede e piso. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PINTOR DE AUTOMÓVEIS (6981075): Profissional irá efetuar pintura automotiva em carretas para jet ski e moto. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB PIZZAIOLO (6990610): Necessário possuir conhecimentos em forno a lenha. Experiência na função será considerado um diferencial. Sexo e escolaridade indiferentes. REPOSITOR DE MERCADORIAS (7036446): Experiência na função de repositor de mercadorias. Organizar mercadorias em gôndolas, realizar contagem de mercadorias em confinamento, fazer diariamente controle e conferência de mercadorias e demais atividades oriundas a função. Escala de trabalho 6×1. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: Não exigida. REPRESENTANTE COMERCIAL (7037980 ): Necessária experiência na função. Efetuar vendas de produtos alimentícios, como: frios, carnes em geral. Relacionamento direto com clientes, vendas externas e visita presencial. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. CNH: B REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS (6995158): Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário conhecimento em pacote office e técnicas de negociações avançadas. Desejável conhecimento no setor de iluminação e sistema ERP/CRM. Sexo indiferente para vaga. Formado ou cursando Engenharia, Arquitetura, Marketing ou área correlata. CNH: AB SEPARADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL (7030954): Necessário conhecimento básico em pacote office. Alimentar planilhas para controle de resíduos, separação de sacos fechados nas cores correspondentes. Atividade necessita de força física. Será um diferencial ter veículo próprio para se locomover até o trabalho. Vaga sexo indiferente. Não necessita de experiência em carteira. Ensino médio completo ou cursando. SOLDADOR (7043828): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte de peças a serem soldadas. Aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como: Mig, Tig e Eletrodo. Solda de estruturas metálicas, tubulações, usinagem e caldeiraria. Solda pesada, de campo. Confecção de estruturas, reforma de conchas, britadores, caçambas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo e cursos na área. SUPERVISOR EXTERNO (7007528): Necessária experiência comprovada com liderança e vendas. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. CNH: AB TAPECEIRO DE VEÍCULOS (7042222): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realiza a conservação de peças de tapeçaria como poltronas e cortinas, assoalhos e estrutura das poltronas. Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança e de preservação do meio ambiente. Necessária experiência comprovada na função. Sexo indiferente para vaga. Ensino fundamental completo. TÉCNICO EM ELETRÔNICA (7028051): Efetuar manutenção eletrônica de bancada em equipamentos industriais, conhecimento em grandezas elétricas, medições com multímetro e osciloscópio, soldagem e desoldagem de componentes discretos e smd. Conhecimento em eletrônica analógica e digital. TRABALHADOR RURAL (7018294): Vaga para trabalhar em Araras. Executar atividades de plantio e corte manual de cana de açúcar, engate e desengate de carretas, montagem de tubulação de vinhaça, atividades de irrigação, organização e limpeza de cargas e pátio de carregamento de cana e serviços gerais no canavial, em conformidade com as atividades do processo em que atua, seguindo padrões internos de segurança e sustentabilidade. Sexo e escolaridade não exigidos. TRATORISTA (7032474): Tratorista com experiência em carteira. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. CNH: AD. VENDEDOR INTERNO (7021170): Necessário experiência na função. Será um diferencial possuir experiência em vendas de tecido e aviamentos. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: não exigida. VENDEDOR INTERNO (7024910): Atuará no atendimento direto ao cliente. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (7036026): Atendimento direto ao público, experiência na função será um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. VENDEDOR DE SERVIÇOS (6981782): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Necessário experiencia como vendedor, possuir veículo próprio, empresa oferece auxílio combustível. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH B. VENDEDOR DE SERVIÇOS (6982261): Vendedor externo de energia solar (fotovoltaicos). Necessário experiência com vendas externas, ser comunicativo. Possuir conhecimento em informática. Necessário possuir veículo próprio para trabalho (carro ou moto), empresa oferece ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH A ou B. VENDEDOR EXTERNO (7007547): Necessária experiência com vendas diretas. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. CNH: AB VENDEDOR EXTERNO(7031489): Necessário possuir experiência com vendas. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (7028711): Necessário possuir disponibilidade de horário, trabalhar em equipe. Já ter vendido por telefone será considerado um diferencial. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo.