SAMAE emite nota de repúdio contra postagem que denigre a imagem de funcionário em serviço

Confira abaixo na íntegra a Nota de Repúdio do SAMAE contra postagem em rede social que não reflete a verdade sobre a autarquia:

“Sem prejuízo de medidas judiciais cabíveis ao caso e que serão devidamente adotadas nos termos da Lei, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mogi Guaçu (SAMAE) vem a público manifestar total repúdio à divulgação de um vídeo em um grupo da rede social “Facebook”, cujo autor da postagem ofende a honra de um funcionário da autarquia, induzindo na opinião pública a suspeição – absolutamente infundada – de que o mesmo estaria “roubando” o hidrômetro de uma residência. O texto de teor inconsequente não só foi compartilhado, como ensejou comentários desabonadores e agressivos ao servidor, em especial, à empresa e demais funcionários do SAMAE, em geral. A fim de elucidar os fatos e restabelecer a verdade, o

SAMAE esclarece:

1 – O funcionário exposto no vídeo gravado de uma câmera de vigilância cumpria Ordem de Serviço para averiguação da pressão da água no Parque Cidade Nova, na manhã de domingo, dia 5, atendendo reclamação de morador da Rua Benjamin Galhardoni. Como de rotina, o procedimento recomenda averiguar, comparativamente, se o problema ocorria só naquela via ou afetava mais ruas do bairro, e por isso o técnico realizou a tomada de pressão no hidrômetro de um imóvel da Rua Fernando Pichelli, paralela à Benjamin Galhardoni, com o devido cuidado de, antes, verificar se os moradores do local estavam usando água da rede no momento. O marcador parado indicava que não, o que possibilitou efetuar a operação, que implica em romper o lacre para acessar e desconectar o hidrômetro.

2 – O serviço consiste em conectar um medidor de pressão em lugar do hidrômetro. Em seguida, é necessário escoar um pouco de água para se ter certeza de que há pressão suficiente, e então recoloca-se o hidrômetro. O passo final foi abrir Ordem de Serviço para recolocação do lacre.

3 – A operação em tela é um dos muitos serviços que as equipes de plantão do SAMAE realizam diuturnamente, em turno de 12 x 36 horas, estando de prontidão todos os dias do ano cumprindo a rotina de serviços e atendendo emergências a qualquer momento, em todos os setores da autarquia – abastecimento de água, saneamento, manutenção de equipamentos etc.

Não é justo que, por motivos que a razão desconhece, alguém se arvore o direito de denegrir e injuriar um trabalhador que apenas cumpria ser dever de bem servir à população e por extensão o exponha, a ele, seus colegas e familiares, a constrangimentos e humilhação. O SAMAE reconhece o direito à informação, à liberdade de expressão e à crítica, mas jamais uma lamentável, deplorável, insidiosa e criminosa como esta, que será tratada no rigor da Lei para que não se repita”.