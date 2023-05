Prefeito assina ordem de serviço para conclusão da creche do Guaçu Mirim

Na manhã desta sexta-feira, 19 de maio, o prefeito Rodrigo Falsetti assinou ordem de serviço para a conclusão da creche do Guaçu Mirim. A obra, iniciada há 10 anos e não finalizada pela gestão anterior, está na fase de conclusão após diversas paralisações pelas empresas anteriormente contratadas. O ato contou com a presença do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e dos secretários Paulo Paliari, de Educação, e Daniel Rossi, de Obras e Mobilidade, além do representante da empresa vencedora da nova licitação.

“Temos o compromisso de finalizar e entregar essa obra importante para os moradores da Zona Sul. Desde que assumimos o governo deixei claro que o prefeito tem o dever de finalizar e entregar as obras iniciadas pelas gestões anteriores e, infelizmente, pegamos diversas obras paradas e estamos dando continuidade aos projetos. A creche do Guaçu Mirim é uma delas e, a partir do próximo ano, atenderá a demanda dessa região”, ressaltou o prefeito.

Para concluir a obra restam as instalações elétrica e hidráulica, pintura, além de reservatório de água e o SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas). Estão previstos também calha, rufo, esquadrias, fechamentos, aparelhos e acessórios sanitários, implantação de alambrado e portões. Ano passado, o projeto para retomada da obra foi apresentado ao FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) visando a liberação de verba.

O prazo de execução dos serviços é de seis meses. Ou seja, a unidade de ensino infantil ficará pronta para o ano letivo de 2024. A obra é de responsabilidade da DJR de Oliveira Eirele, vencedora do processo licitatório. O custo será de pouco mais de R$ 893 mil. “Enquanto a obra é concluída, nós já iremos preparar a compra do mobiliário e do chamamento público do gestor da unidade. Tudo estará pronto para o início do ano letivo de 2024 com a creche do Guaçu Mirim ofertando 120 vagas”, ressaltou Paulo Paliari.

Zona Sul

Além das 120 vagas do Centro de Educação Infantil (CEI) do Guaçu Mirim, a Secretaria Municipal de Educação irá ofertar outras 80 vagas em creche na Zona Sul. O prédio da antiga Emef (Escola Municipal de Educação Infantil) “Maria Lúcia Guillaumon Fonseca”, na Vila Paraíso, passará por reforma e irá funcionar como creche. O novo Centro de Educação Infantil atenderá a faixa etária de zero a três anos. “Vamos conseguir atender toda a demanda de creche da Zona Sul com a creche do Guaçu Mirim e com a da Vila Paraíso, que ainda será reformada”, comentou.

Até março, o prédio da antiga Emef estava ocupado pela SEL (Secretaria de Esportes e Lazer).