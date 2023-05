12º Festival de Teatro de Mogi Guaçu irá contar com cinco apresentações a partir da próxima segunda-feira

O 12º Festival de Teatro de Mogi Guaçu começa na próxima segunda-feira, 22 de maio, às 20h, com a peça Morte e Vida Severina – Auto de Natal Pernambucano. Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o festival será realizado no Teatro Tupec do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, e contará ainda com mais quatro apresentações nos dias 23, 24, 25 e 26 de maio, sempre às 20h.

“Será apresentada uma peça por dia com entrada gratuita ao público. No entanto, solicitaremos uma contribuição espontânea de gêneros alimentícios ou de higiene pessoal em prol de entidades beneficentes da cidade”, explicou o secretário municipal de Cultura, André Sastri.

Ele comentou que o objetivo do festival é sensibilizar as pessoas sobre a importância do teatro como forma de expressão e difundir a arte. “O teatro é um veículo de comunicação que mostra a identidade cultural e proporciona a conscientização e reflexão na sociedade, além de incentivar a formação e expansão de grupos de teatro amador e profissional de Mogi Guaçu”, ressaltou.

A premiação dos vencedores do 12º Festival de Teatro de Mogi Guaçu será anunciada no domingo, 28 de maio, a partir das 16h, durante evento realizado também no Teatro Tupec. Na sequência, haverá a apresentação da peça Textos de Nelson – A Falecida & Boca de Ouro, produzida por Angélica Colombo e Neto Villar.

12º Festival de Teatro de Mogi Guaçu

Segunda-feira, 22 de maio – 20h

Peça: Morte e Vida Severina – Auto de Natal Pernambucano

Classificação livre / 55 minutos

Terça-feira, 23 de maio – 20h

Peça: Frida – Este Cadáver ainda Vive

Classificação 12 anos / 40 minutos

Quarta-feira, 24 de maio – 20h

Peça: A Mulher Descoberta

Classificação 16 anos / 50 minutos

Quinta-feira, 25 de maio – 20h

Peça: Hécuba

Classificação 12 anos / 41 minutos

Sexta-feira, 26 de maio – 20h

Peça: Monte Castello

Classificação 14 anos / 65 minutos

Domingo, 28 de maio – 16h

Premiação

Peça convidada: Textos de Nelson – A Falecida & Boca de Ouro

Classificação 16 anos / 90 minutos