Polícia Miliar abre concurso para o ingresso de 200 cargos de Aluno Oficial PM

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da Diretoria de Pessoal, informa que

encontra-se aberto o Edital referente à abertura de concurso público destinado ao provimento de

200 (duzentos) cargos de Aluno-Oficial PM e o consequente ingresso no Bacharelado em Ciências

Policiais de Segurança e Ordem Pública (Curso de Formação de Oficiais – CFO) da Academia de

Polícia Militar do Barro Branco.

O edital poderá ser acessado pelos meios de comunicação oficiais do Estado (Diário Oficial

do Estado – 18/05/23 – Caderno 1, a partir da página 239), no site de concursos da PMESP

(www.concursos.policiamilitar.sp.gov.br), e no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br),

empresa contratada para prestação dos serviços de planejamento, organização e execução do

concurso.

As inscrições, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), deverão ser realizadas

somente pela internet, no site da VUNESP, no período das 10h00 de 24 de maio de 2023 às 23h59

de 22 de junho de 2023. O período para pedido de redução da taxa de inscrição será das 14h00 de

24 de maio de 2023 às 23h59 de 25 de maio de 2023.

A remuneração inicial do Aluno-Oficial PM é de R$ 3.815,03 (três mil, oitocentos e quinze

reais e três centavos) e, após a conclusão do curso e do estágio probatório, no primeiro posto da

carreira de Oficial, 2º Tenente PM, o valor passa a ser de R$ 8.362,79 (oito mil, trezentos e sessenta

e dois reais e setenta e nove centavos).

A leitura atenta do edital é de suma relevância aos interessados no cargo, e possibilita o

direcionamento dos esforços do candidato às competências que lhes serão exigidas durante o

processo seletivo. A antecipação do estudo do conteúdo programático e da realização dos

treinamentos físicos são passos importantes no caminho da tão sonhada aprovação.