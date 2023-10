Prédio da nova escola de Martinho Prado começa a receber serviços de acabamento  

A Escola Estadual em construção no Distrito de Martinho Prado Júnior já está recebendo os serviços de acabamento. Nesta semana, a empresa Fratella Engenharia, empresa responsável pela obra, executa os serviços de concretagem da entrada da escola, de pintura interna e externa do prédio e de instalação dos forros, vidros e luminárias da nova unidade escolar, localizada na Rua Júlio Fernandes, s/n.

A nova Escola Estadual de Martinho Prado Júnior irá desafogar a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professor Geraldo Sorg, que compartilha o ensino fundamental, que é ofertado pelo município, com o ensino médio, gerenciado pelo Estado de São Paulo. E essa nova escola irá contar com uma ampla estrutura de área construída em mais de 2.600 m², seis salas de aula, biblioteca, quadra poliesportiva e espaço para atividades de reforço escolar. A nova escola será voltada para os alunos do ensino médio.

A empresa Fralella Engenharia foi a vencedora da licitação realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, na ordem de R$ 4 milhões e deve concluir o trabalho no próximo mês de dezembro. As obras foram retomadas em janeiro de 2023 após gestão feita pelo prefeito Rodrigo Falsetti junto ao Governo do Estado. Antes disso, a obra estava paralisada.

“Essa obra é uma conquista que visa atender uma demanda importante existente em Martinho Prado. A nova unidade escolar será bem ampla e moderna com várias salas, pátio e quadra poliesportiva. O projeto é bastante funcional, que, seguramente, vai atender de forma bastante adequada ao público estudantil de Martinho Prado”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.