Agressor é apreendido pela PM após invadir residência no Ypê VII e tentar matar a ex

Na manhã desta quarta-feira (11/10), uma equipe da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Jardim Ipê VII. O suspeito, um menor de idade, invadiu a residência de sua ex-namorada armado com uma faca, trancando-se com ela dentro de um dos quartos.

Após receberem as informações por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), os policiais deslocaram-se rapidamente até o local dos fatos, na Rua Aparecida Gonçalina Alves. Ao chegarem, avistaram o indivíduo no interior do imóvel e realizaram a abordagem imediata.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, logo em seguida, os policiais localizaram uma faca com manchas de sangue, que foi prontamente identificada como a arma utilizada pelo indivíduo para ferir sua ex-namorada.

A vítima, identificada como M.B.F, apresentava um ferimento na região lombar e estava visivelmente abalada e nervosa. Diante da gravidade da situação, os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que compareceu ao local e conduziu a vítima para o UPA Santa Marta, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.

A Polícia Científica também foi acionada e realizou os trabalhos periciais no local, coletando evidências e apreendendo a faca utilizada no crime. O suspeito, por ser menor de idade, foi apreendido conforme os protocolos estabelecidos. Para garantir a segurança da guarnição e do próprio detido, ele foi algemado e conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde menor permaneceu apreendido e ficou à disposição da justiça para os procedimentos legais.