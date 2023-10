Secretaria de Esporte começa a oferecer jiu-jítsu na EMEF João Bueno Junior 

Por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e Educação, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) João Bueno Junior começou a oferecer aulas de jiu-jítsu aos seus alunos. As vagas são destinadas para os estudantes com idades entre 13 e 15 anos. As aulas acontecem as quintas-feiras e são ministradas pelo professor Ronaldo Brandão.

Com o objetivo de incentivar a prática de atividade física e esportiva aos moradores da cidade, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) oferece mais de 30 modalidades. As aulas acontecem entre segunda-feira e sábado, em diferentes horários, em mais de 15 centros esportivos e escolas da cidade. As modalidades são oferecidas por três programas da SEL, sendo eles: Formando Campeões, Movimenta Guaçu e Esporte por Toda a Vida.

As aulas atendem desde os níveis iniciante até o mais avançado, com o preparo para as competições que Mogi Guaçu participa. Além disso, as práticas são para todas as idades, atendendo crianças, jovens, adultos e idosos nas diversas modalidades esportivas. Todas as aulas são oferecidas gratuitamente pela SEL e são ministradas por profissionais qualificados na modalidade específica.

Entre as modalidades, se encontram algumas tradicionais, como futebol, basquete, futsal, natação, natação paralímpica, atletismo, atletismo paralímpico, tênis de mesa, tênis de campo, vôlei e vôlei adaptado. As artes marciais também têm destaque, com capoeira, judô, muay thai e taekwondo. Além disso, ginástica artística, xadrez, xadrez paralímpico, alongamento, condicionamento físico, dança, ginástica para terceira idade, ginástica funcional, hidroginástica, pilates, ritmos, bocha, malha e corrida fazem parte do calendário de aulas da Secretaria de Esporte.

O secretário de Esporte, Paulo César Moreira, ressalta que é fundamental oferecer os programas voltados ao desenvolvimento esportivo e de atividades físicas para a população. “Além de promover a saúde e mais qualidade de vida para a população, a prática esportiva fomenta o espírito de equipe, previne doenças relacionadas ao sedentarismo e contribui para a inclusão social, promovendo bem-estar e cidadania” completou.

Paulo também destacou que cada programa é direcionado para uma diferente faixa etária. “O Esporte Por Toda a Vida busca inserir o público da 3ª idade nos programas esportivos, enquanto o Formando Campeões é direcionado a atender crianças de adolescentes de 5 a 18 anos. Já o Movimenta Guaçu visa o público adulto e pessoas em busca de atividade física e saúde”, comentou.

Para os interessados em obter mais informações para participar das aulas oferecidas ou sanar eventuais dúvidas, favor entrar em contato pelo WhatsApp da Secretaria, no número: (19) 99854.4817.

Modalidades por programas

Formando campeões – Atletismo/ Para-Atletismo, Capoeira, Basquete, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Judô, Muay Thai, Natação/ Para-Natação, Taekwondo, Tênis de Campo, Tênis de Mesa, Vôlei e Xadrez/ Para-Xadrez

Movimenta Guaçu – Alongamento, Condicionamento Físico, Dança, Ginástica 3a idade, Ginástica Funcional, Hidroginástica, Pilates, Ritmos

Esporte por toda a vida – Bocha, Futebol de Campo, Malha, Natação, Pedestrianismo/Corrida, Tênis de Campo, Tênis de Mesa, Vôlei Adaptado, Xadrez