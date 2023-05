Feira Noturna de Mogi Guaçu é sucesso de público na Avenida Alíbio Caveanha

Milhares de pessoas prestigiaram a estreia da Feira Noturna Sabor da Rua na Avenida Alíbio Caveanha, na última sexta-feira, dia 26 de maio. O endereço e o novo formato foram aprovados pelo público que passaram pelo local. São mais de 50 expositores e uma variedade de comida e bebida, além de artesanato.

Os shows de Mogiano & Mogianinho e da Banda Pegada Universitária levaram diversão para as famílias que por lá passaram. O prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e o deputado federal Arnaldo Jardim saudaram o público presente ao lado de vereadores e secretários municipais.

“É mais um compromisso de campanha que realizamos, para que pudéssemos trazer um pouco mais de alegria, emprego, renda, oportunidade, lazer, cultura e entretenimento. Nosso povo precisa e merece o carinho do nosso governo todos os dias. A feira noturna é uma realidade em Mogi Guaçu e ficará aqui por muito tempo, porque vocês merecem o nosso trabalho e dedicação”, ressaltou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Quem também gostou do que viu foi o deputado federal Arnaldo Jardim. “Eu tenho certeza de que todas as sextas-feiras, sempre, Mogi Guaçu vai aqui se encontrar, falar da sua história e vai falar do seu futuro. Aqui, tem sabor da rua, primeiro do dever cumprido e de um prefeito que orgulha a todos nós. Aqui, temos um prefeito que honra sua palavra e que tem obras por toda a cidade”, enfatizou o deputado.

Então, anote aí na agenda: Feira Noturna Sabor de Rua toda sexta-feira, a partir das 17h, na Avenida Alíbio Caveanha, perto do 26º Batalhão de Polícia Militar.