Incêndio mobiliza equipes de emergência na Ingredion

Um incêndio na fábrica da Ingredion, localizada no Jardim Alvorada, mobilizou equipes de bombeiros e brigadistas na noite de ontem. As chamas, que tiveram início por volta das 21h00 desta sexta (25), exigiram uma ação rápida e coordenada para controlar a situação.

As equipes de bombeiros e brigadistas foram acionadas imediatamente e trabalharam arduamente para conter as chamas. Durante o combate ao incêndio, foi observada uma explosão nas dependências internas da fábrica, o que gerou preocupação e levou a sirenes de alerta a serem acionadas em toda a unidade.

Felizmente, não houve relatos de feridos graves até o momento. No entanto, uma pessoa foi atendida pelo SAMU com ferimentos leves. Ainda não está confirmado se essa pessoa era um funcionário da empresa.

As autoridades locais estão investigando as causas exatas do incêndio e a extensão dos danos causados à fábrica. Equipes da Polícia Militar foram enviadas à região para garantir a segurança e o isolamento da área afetada.

A Ingredion é uma multinacional que atua no ramo de ingredientes e soluções para indústrias de alimentos e bebidas. A empresa ainda não emitiu um comunicado oficial sobre o incidente, mas espera-se que informações adicionais sejam divulgadas em breve.