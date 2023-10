Polícia Civil prende casal por roubo de duas caminhonetes em Mogi Guaçu

Nesta quinta-feira (19), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Mogi Guaçu, com o apoio de policiais civis de Mogi Mirim, realizou a prisão de um casal envolvido no roubo de caminhonetes na cidade guaçuana. A ação foi resultado do cumprimento de mandados de prisão temporária e busca e apreensão, como parte das investigações para desmantelar uma quadrilha especializada em roubos de caminhonetes da marca Toyota na região.

A investigação teve início após o roubo de uma caminhonete no Parque Cidade Nova, em Mogi Guaçu. Os suspeitos detidos nesta quinta-feira também confessaram ter participação em outro assalto envolvendo um veículo semelhante, ocorrido no bairro Ypê I, também no município guaçuano.

O casal, composto por uma mulher de 20 anos e um homem de 19 anos, foi indiciado e a Polícia Civil solicitará a conversão das prisões temporárias em prisões preventivas. As autoridades acreditam que os dois fazem parte de uma quadrilha responsável por diversos roubos de caminhonetes na região.

A ação conjunta entre as delegacias de Mogi Guaçu e Mogi Mirim foi fundamental para o sucesso da operação, que resultou na prisão dos suspeitos. A Polícia Civil continuará investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer completamente os crimes cometidos pela quadrilha.