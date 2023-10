Grande apreensão de drogas em flagrante em Estiva Gerbi feita pela GCM

Na tarde de ontem (19), um flagrante de tráfico de drogas ocorreu na Rodovia Dr. José Lanzi, resultando na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes. A ação foi registrada Guarda Civil Municipal (GCM).

Os agentes da GCM realizavam patrulhamento na região quando avistaram um veículo EcoSport em atitude suspeita. Ao abordar o veículo, foram encontradas diversas substâncias entorpecentes no seu interior.

No total, foram apreendidos 2.976 quilogramas de maconha, 3.207 quilogramas de crack e 2,7 gramas de cocaína. A quantidade expressiva de drogas indica a possível participação do veículo no tráfico de entorpecentes na região.

O flagrante resultou na prisão do condutor do veículo, que foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e responder pelo crime de tráfico de drogas. A apreensão das substâncias ilícitas contribuirá para a desarticulação de redes de tráfico na região e para a diminuição do comércio ilegal de entorpecentes.

As autoridades reforçam o compromisso em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população. A ação da GCM demonstra a efetividade dos trabalhos de fiscalização e patrulhamento para coibir atividades criminosas relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar possíveis conexões do indivíduo detido com outras redes de tráfico na região. A apreensão e a prisão realizadas representam mais um passo importante no combate ao tráfico de drogas e na busca por uma comunidade mais segura.

As drogas apreendidas serão encaminhadas para análise pericial e posterior destruição, conforme os procedimentos legais. A GCM continuará atuando de forma incansável para coibir atividades ilícitas e garantir a tranquilidade da população.

(Data: 19 de outubro de 2023)

(Fonte: Guarda Civil Municipal)