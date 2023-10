Funcionário público morre ao colidir moto frontalmente contra caminhão

O funcionário público de Mogi Guaçu Sullyvan Faria de 45 anos que trabalha como Coletor de Lixo perdeu a vida no final da tarde desta quinta (19) em um trágico acidente que aconteceu na Estrada do Caju, Fazenda Sete Lagoas, que liga o Distrito de Martinho Prado Junior até a cidade de Leme.

A viatura da Patrulha Ambiental da Guarda Civil Municipal junto com a Perícia da Polícia Científica estão no local neste momento, as 18h24. Segundo apurado, ele conduzia uma motocicleta e acabou colidindo frontalmente contra um caminhão.

Maiores informações em breve.