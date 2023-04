PM captura foragido da Justiça acusado de estupro

Os PMs Cabo Zerneri e Soldados Meles estavam em patrulhamento pela região da Vila São Carlos no final da tarde sábado (01), quando abordaram um homem identificado como J. H. C. C. de 32 anos na Rua Serra Negra.

O abordado teve seus documentos consultados e os PMs descobriram que o mesmo estava foragido da Justiça, tendo um pena de 12 anos para cumprir mediante acusação de estupro de vulnerável.

Diante do fato, J. H. C. C. foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e recolhido ao sistema prisional.

Outro Foragido

Ainda neste sábado, os PMs Cabo Pozzer e Cabo Robson prenderam outro foragido da Justiça, desta vez no Jardim Fantinato, um homem identificado como J. L. B. de 29 anos foi abordado e em seu desfavor uma pena de 1 ano e 2 meses para cumprir em regime fechado pelo crime de furto.