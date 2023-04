PAT divulga 117 vagas de EMPREGO nesta segunda (03)

117 vagas distribuídas em 60 ocupações

AJUDANTE DE COZINHA (6787004): Trabalhar no preparo das refeições, organização de pratos e refeições. Necessário experiência na função comprovada em carteira. Vaga sexo indiferente. Escolaridade ensino médio completo. AJUDANTE DE ELETRICISTA (6781889): Conduzir veículo equipado com cesto aéreo para realização de manutenção e obras em eletricidade, em postes e outras áreas, de acordo com as ordens de serviço, sempre acompanhado de um eletricista que realizará as atividades pertinentes aos serviços em eletricidade, entre outras atividades a serem executadas por ajudante dentro da função. AJUDANTE DE OBRAS (6786835): Necessário experiencia na função, irá demolir concreto, alvenaria e outras estruturas, preparar canteiros, limpar a área e compactar solos, efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificar condições dos equipamentos e reparar eventuais defeitos mecânicos, realizar escavações, preparar massas e outros matérias, operacionalizar equipamentos de compactação elétricos, martelete, betoneira, guindastes elétricos e outros. AJUDANTE MONTADOR INSTALADOR DE ACESSÓRIOS (6775053). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar todas as atividades de ajudante de instalador de toldos e coberturas. Será diferencial já ter trabalhado com colocação de toldos ou coberturas. Necessário possuir conhecimento com instalações, medidas, nível e ser proativo. Não exige experiência na função. Vaga masculina. ANALISTA DE CONTABILIDADE (6762970): Atuar como analista de custo contábil. Necessário conhecimento e experiência em rotina contábil. Sexo indiferente. Ensino superior cursando ou concluído em contabilidade. ANALISTA FINANCEIRO (6767609): Vaga para trabalhar em Itapira. Organizar contas a pagar e a receber. Realizar faturamentos e pagamentos. Analisar todas as operações financeiras da empresa. Acompanhar o desempenho e as previsões do fluxo de caixa. Preparar e apresentar projeções e simulações estratégicas que possam antecipar os resultados da empresa, entre outras atividades pertinentes a função. Desejável possuir veículo próprio. Necessário experiência na função. Sexo indiferente. Ensino técnico ou superior concluído em administração, contabilidade ou áreas correlatas. Desejável CNH A ou B. ARMADOR DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (6787010): Preparar e confeccionar armações e estruturas de concreto e corpo de prova, cortar e dobrar ferragens de lajes, montar e aplicar armações de fundações, pilares e vigas, moldar corpos de prova, montar andaimes atendendo as normas de segurança, acompanhar concretagem, operacionar ferramentas elétricas (Lixadeiras, policortes, entre outros). ASSISTENTE DE SERVIÇO DE CONTALIBIDADE (6762913): Atuar como assistente Contábil. Necessário conhecimento e experiencia na rotina contábil. ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (6780950): Experiência comprovada na função em carteira ou carta de referência. Efetuar a classificação, conciliação, lançamentos de contas contábeis. Dar suporte geral as atividades da área. Auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preencher guias de impostos para recolhimento junto a órgãos do governo. Calcular e preencher DARF’s e todas as outras atividades que abrange a função. Vaga sexo indiferente. Ensino superior completo e ou cursando ciências contábeis. ATENDENTE DE BALCÃO (6788840). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atendimento ao cliente. Necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação, disponibilidade de horário. Será diferencial possuir experiência em atendimento. Idade acima de 20 anos. Ensino médio completo. Vaga masculina. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6773029): Auxiliar administrativo área de manutenção mecânica. Necessário experiência em controle corporativo de pneus, controle de combustível, troca de óleo, abertura e encerramento de ordem de serviço, inclusão no sistema e acompanhamento de solicitação de serviços e demais atividades administrativas de manutenção mecânica. Necessário residir em Mogi Guaçu. Local de trabalho Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (6784720): Vaga de início temporária 90 dias podendo ser prorrogada. Necessário total experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL (6783360): Vaga temporária 90 dias. Vaga de inicialmente temporária, podendo ser efetivada. Assistente de RH, ter experiência na função, fazer contratações, folha de pagamento e outras atividades pertinentes a função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo ou Superior na área. AUXILIAR DE LIMPEZA (6787366): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar limpeza em escritórios, banheiros, recepção e escritórios. Necessário experiência na função comprovada em carteira. Horário de trabalho de segunda à sexta feira das 17h18 às 02h30. Empresa oferece transporte. Vaga Masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (6778189): Preparar materiais e abastecer linha de produção para montagem de paletes, alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento, entre outras atividades inerentes a função. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. Necessário experiência na função. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (6789819). Necessária experiência em serviço pesado, tal como: materiais de construção, servente de obras, trabalhador rural, entre outros. Candidato irá trabalhar no empilhamento e paletização dos blocos e descarregamento de material. Serviço pesado e realizado em área aberta. Empresa fornece EPI’s. Empresa oferece oportunidade de crescimento e treinamento. Idade até 35 anos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE MANUTEÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA (6770511): Possuir familiaridade com ferramentas e elétrica. Função exige força. Ensino médio completo. Conhecimento na função. CNH: B. AUXILIAR DE MARCENEIRO (6775717). Realizar atividades de auxiliar de marceneiro, tal como: separar e organizar material no local de trabalho, carregar e descarregar mercadorias, dentre outras atividades pertinentes a função. Necessário experiência na função ou como auxiliar de linha de produção. Vaga masculina. Ensino médio completo. CAMAREIRA EM MOTEL (6784408). Vaga para Mogi Mirim. Realizar limpeza dos quartos, repor toalhas, conferir saída de frigobar, arrumar as camas entre outras atividades pertinentes a função. Horário de trabalho noturno das 22h às 06h. Empresa oferece alimentação. Empresa oferece transporte somente para moradores de Mogi Guaçu. Residir em Mogi Guaçu. Necessário experiencia na função. Ensino médio incompleto. Vaga feminina. CARPINTEIRO (6786987): Executar serviços de preparação, fabricação, confecção, montagem e desmontagem de formas e ou painéis necessários a moldagem e estruturas de concreto, acabamento, andaimes e escoramentos diversos, utilizando ferramentas manuais e elétricas. Auxiliar em demais atividades da obra. Experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. COORDENADOR DE VENDAS (6788846). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como coordenador de vendas interno – loja de bebidas. Possuir boa comunicação, conhecimento pacote office e disponibilidade de horário. Gostar de trabalhar em equipe. Necessário experiência na função. CNH B. Ensino médio completo. Sexo indiferente. CORRETOR DE IMÓVEIS (6773967): Necessário possuir bom conhecimento em matemática e cálculos, excell, word, facebook e instagran, dentre outras atividades pertinentes a função. Irá fornecer linhas de créditos para planos Casa Verde e Amarela e Minha Casa Minha Vida. Ensino médio completo. Vaga indiferente. DESENHISTA MECÂNICO JR. (6782692): Atuar na elaboração de desenhos mecânicos 3D, bem como sua alteração utilizando instrumentos e ferramentas típicas da área, conhecimento de meios e métodos de produção mecânica, conhecimento em Excel, conhecimento e habilidade para pesquisar peças, componentes e serviços de manufatura mecânica. Desejável experiência na área. Possuir curso na área. CNH AB. Conhecimento na área. ELETRICISTA (6784266): Necessário possuir disponibilidade para viagens e trabalhos fora de Mogi Guaçu e, experiência em eletrotécnica ou eletricista. Não ter problemas para trabalhar em altura. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. CNH B. EMPREGADA DOMÉSTICA (6786609): Realizar atividades pertinentes a função, tais como: Limpeza, lavar e passar roupas, cozinhar o básico, essencial que gostar de Animais (cachorro). Vaga para residentes em Mogi Guaçu. ENCANADOR (6786891): Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações, especificar, quantificar e inspecionar materiais, preparar locais para instalações de equipamentos, realizar pré-montagem e instalação da tubulação, realizar testes operacionais de pressão e fluídos e testes de estanqueidade, proteger as instalações e fazer manutenção em equipamentos e acessórios, solda em PEAD. ESTOQUISTA (6774936). Necessário conhecer peças para caminhão e, possuir experiência na função. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH B. FISCAL DE PISO (6790110). Vaga temporária 180 dias. O profissional atuará com ronda motorizada na segurança do local, assegurando que as normas estabelecidas sejam seguidas. Necessário experiência na função. Vaga masculina. CNH AB. Ensino fundamental completo. FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS (6779750): Desenvolver todas as atividades pertinentes a função. Necessário experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. GARÇOM (6787019): Atendimento ao cliente, recebimento de pedidos a cozinha, recolhimento de itens da mesa, organização do salão. Necessário experiência na função comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. JARDINEIRO (6782433): Realizar serviços de jardinagem em geral e manuseio de máquina de cortar grama costal. Possuir de 23 À 50 anos de idade. Necessário experiência na função. Residir em Mogi Guaçu. Ensino fundamental completo. Vaga indiferente. JARDINEIRO (6783223): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Efetuar manutenção do jardim da empresa, podar árvores, cuidar das flores, operar equipamentos e outras atividades pertinentes a função. Solicitado 1 ano de experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. LAVADOR DE VEÍCULOS- CAMINHÃO (6786710): Necessário experiencia com lavagens de caminhões. MECÂNICO DE BICICLETAS (6738256): Necessária experiência na função. Conhecimento total de manutenção de bicicletas. Vaga masculina. Ensino médio completo. MECÂNICO DE INSTALAÇÃO DE FREIOS (6774903). Desempenhar as atividades pertinentes a função de mecânico de freio de caminhões. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. Necessário experiência na função. CNH B. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES (6781800): Efetuar manutenção em máquinas de terraplanagem do tipo retroescavadeira, pá carregadeira, motoniveladora, escavadeira e caminhões em geral. Necessário experiencia na área diesel/máquinas e tratores. MONTADOR DE ANDAIMES (6771660): Atuar na montagem e desmontagem de andaimes, dentre outras atividades pertinentes a função. Ensino fundamental incompleto. Vaga masculina. Desejável CNH AB. MONTADOR INSTALADOR DE ACESSÓRIOS (6774985): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar todas as atividades de instalador de toldos e coberturas. Necessário experiência na função. Necessário possuir conhecimento com instalações, medidas e nível. Ser proativo. Escolaridade indiferente. CNH B. Vaga masculina. MOTORISTA CARRETEIRO (6772951): Ter experiência comprovada em carteira de trabalho como motorista carreteiro. Disponibilidade para ficar alojado em outras cidades se necessário. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. CNH: E. MOTORISTA DE CAMINHÃO (6787967): Dirigir caminhão fora de estrada carregado com rochas maiores. Remoção de terra. Checar abastecimento, óleo e água dos caminhões. Necessário experiência na função de motorista de caminhão, será diferencial possuir experiência com caminhão fora de estrada Caterpillar 770 e 769, Truck, Pipa, Carretas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH D ou E. MOTORISTA DE ÔNIBUS (6773798): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como: elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecimento das leis de trânsito, rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser uma pessoa atenta e cuidadosa. Escolaridade indiferente. Necessário experiência na função. CNH D. MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (6769951): Necessário experiência na função. Saber operar Munck. Vaga indiferente. Escolaridade indiferente. CNH D ou E. OPERADOR DE CAIXA (6790053). Vaga temporária 180 dias. O profissional atuará no atendimento ao cliente, registrando as compras, realizando o recebimento em dinheiro e cartões, entre outras atividades inerentes a função. Ensino médio completo. Necessário experiência na função. CNH desejável AB. Sexo indiferente. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (6788939): Necessário experiência na função. Transportar mercadorias para loja, obedecendo procedimentos e arrumação nos pallets, disposição nos corredores e no estoque aéreo, identificando validade das mercadorias. Verificar condições das empilhadeiras, verificar a carga das baterias, funcionamento dos carregadores e check list. Demais atividades oriundas a função. Ter curso de empilhadeira, disponibilidade de horário – escala 6×1. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B. OPERADOR DE MÁQUINAS (6786645): Necessário possuir certificado de curso de operador de máquinas, experiencia na função e com pá carregadeira e trator agrícola, disponibilidade para turnos. CNH D OPERADOR DE ROÇADEIRA COSTAL (6779596): Necessário experiência comprovada em carteira como operador de roçadeira costal, nylon e faca. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. OPERADOR DE TORNO CNC (6765368): Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário que possua curso de aperfeiçoamento profissional, programação, preparação e operação de torno CNC, domínio em metrologia, leitura e interpretação de desenho. Necessária experiência mínima de 03 meses na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo PEDREIRO (6786950): Organizar e preparar o local de trabalho na obra, construir fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos, contrapisos e impermeabilizações, montar formas e armações de aço, instruir e organizar os trabalhos dos ajudantes, supervisionado pelo líder da equipe. PEDREIRO (6765430): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Executar trabalhos em alvenaria, concreto, tijolos, ladrilhos e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes a função para construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Vaga masculina. Ensino médio completo. PORTEIRO (6790036). Vaga temporária 180 dias. O profissional atuará no controle de entrada e saída de visitantes e colaboradores, entre outras atividades inerentes a função. Necessário saber usar o Excel. Horário de trabalho escala 12 x 36. REPOSITOR DE MERCADORIAS (6789978). Vaga temporária 180 dias. Atuará na reposição de produtos em gôndolas, organização, disposição, precificação e vencimento dos produtos. Necessário experiência na função. Vaga indiferente. Ensino médio completo. RETIFICADOR DE CILINDROS (6764837): Retificador de cilindros de bloco de motores gasolina, álcool e diesel. Conhecimento comprovado de ajustador mecânico ou metrologia, torneiro mecânico, fresagem mecânica. Necessário conhecimento nos instrumentos de medição mecânica como paquímetro, multímetro, micrômetro e manômetro. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. SERRALHEIRO (6773879): Necessário experiência na função. Trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamento e mais atividades inerentes a função. Vaga masculina. CNH B. Escolaridade indiferente. SERRALHEIRO (6789172): Efetuar serviços de corte e soldagem nos trabalhos de montagem e recuperação, fabricação, reformas e consertos de peças, estruturas metálicas e tubulações. Conhecimento em NR-12, NR-18 e NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH B. SOLDADOR (6783381): Vaga para Mogi Mirim. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas. Aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, tais como: MIG, TIG ELETRODO. Possuir curso de SOLDA MIG, TIG E ELETRODO. Necessário experiência na função. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA (6788170): Realizar as atividades de agente de manutenção elétrica, realizar manutenção de equipamentos eletrônicos e iluminação, necessário conhecimento em informática, manutenção elétrica e eletrônica, capacidade para trabalhar em altura. TORNEIRO MECÂNICO (6786765): Necessário experiencia na função e habilidade para fabricação de diversos tipos de peças em torno mecânico. Necessário saber usar todos os equipamentos de medidas tais como: Micrometro, paquímetro, entre outros. Será um diferencial possuir cursos profissionalizantes na área. VENDEDOR DE SERVIÇOS (6770831): Necessário experiência na função. Possuir veículo próprio (carro ou moto) e disponibilidade para viagens curtas pela região. Sexo indiferente. Ensino Médio Completo. CNH: A ou B VENDEDOR DE SERVIÇOS (6783162): Para trabalhar com vendas de serviços porta a porta. Desejável experiência em vendas. Vaga sexo indiferente, Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (6770752): Necessário experiência com vendas de roupas e atendimento ao cliente, vendas e caixa. Idade acima de 20 anos. Residir próximo ao Bairro Itamaracá ou possuir meios próprios para ir até o trabalho. Vaga feminina. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONIVÍES PARA 03/04/2023 (SEGUNDA-FEIRA)

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 31/03/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.