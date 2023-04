Ouvidoria do Município faz pesquisa de satisfação sobre transporte coletivo de Mogi Guaçu

A Ouvidoria Geral do Município está realizando uma pesquisa de satisfação sobre o transporte público do município. Para participar, o cidadão pode acessar diretamente o link em https://forms.office.com/r/38SD8PPUYh ou pelo site da Prefeitura de Mogi Guaçu no endereço https://www.mogiguacu.sp.gov.br/home.html, ir para aba de Serviços e acessar o ícone Opinião/Transporte Público.

A pesquisa é realizada pela Ouvidoria Geral do Município em parceria com a Secretaria Municipal de Tecnologia, sendo dividida em três etapas: dados pessoais de cadastramento obrigatórios, dados de utilização do serviço e opinião. O objetivo é auxiliar a Administração Municipal e a Viação Expresso Fênix, responsável pelo transporte coletivo da cidade, em relação ao nível de satisfação dos usuários, assim como na tomada de decisões para ajustes necessários na operação.

O ouvidor do Município, Rodrigo Domingos, explicou que essa é a terceira pesquisa realizada sobre o assunto, sendo que a primeira e segunda foram feitas de maneira pontual e física nos terminais de ônibus. “Está será a primeira pesquisa online realizada pela Administração Municipal, pois a ideia é que a ferramenta funcione de forma permanente para fazer avaliação do serviço prestado por meio da opinião dos usuários”, disse.

Rodrigo destacou ainda que a “pesquisa busca identificar o nível de satisfação do usuário e casos pontuais de reclamações, sugestões e elogios que devem ser registrados pela Ouvidoria Geral do Município e pela empresa Fênix”.