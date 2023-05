Perfume de nicho – você sabe o que é? Confira aqui!

Um perfume de nicho é um tipo de perfume produzido com edição limitada, porque se destina a um público exclusivo. Portanto, seu consumo é mais seletivo. Justamente por isso, também são perfumes de alta qualidade.

Mais do que deixar o seu corpo com cheiro agradável, os perfumes também expressam muito da personalidade do usuário, alguns preferem os perfumes da ferrari, mas existem outros que vão preferir a Avon. Afinal, só o simples fato de gostar de um perfume e não de outro já está relacionado à personalidade de quem escolhe.

E no mundo da perfumaria existem muitos amantes de perfumes que levam este assunto bem a sério. Então, é justamente para esses amantes de fragrâncias únicas e inesquecíveis que os perfumes de nicho são elaborados.

Entenda o que é um perfume de nicho

Os perfumes de nicho são perfumes exclusivos, são perfumes de assinatura que expressam toda a originalidade e liberdade criativa de seus autores. Além disso, são fabricados por marcas seletas, que fazem pouca publicidade.

Afinal, para essas marcas a publicidade quase não é necessária. Por que, elas são tão exclusivas e possuem tanta qualidade, que são os próprios consumidores que procuram por elas. E, algumas vezes, esses consumidores podem até não encontrar o que procuram.

Pois, os perfumes de nicho também são produzidos em edições limitadas. O que significa que se você perder a oportunidade de adquirir o seu, pode não ter uma segunda chance.

Um perfume de nicho é superior a um perfume comercial

Os perfumes de nicho não são pensados da mesma forma que os perfumes comerciais. Já que o seu apelo não está no grande público. Mas, em pessoas seletas que amam perfumes e podem pagar por exclusividade.

Isso significa que esse tipo de perfume tem uma qualidade muito superior aos perfumes comerciais. Porque, sua produção é feita com matérias-primas selecionadas, ingredientes que são superiores aos normalmente utilizados em perfumes convencionais.

Além disso, os perfumes de nicho possuem uma maior concentração de essências e são desenvolvidos por perfumistas exclusivos. O que significa que o seu processo produtivo é muito similar ao processo das antigas casas de perfumes.

Afinal, além de utilizar ingredientes cuja qualidade é superior, o perfumista vai dedicar muito tempo e atenção aos mínimos detalhes. Então, o resultado será um perfume único, com fragrâncias que podem ser consideradas uma obra de arte.

Marcas exclusivas que buscam fugir da massificação da indústria de perfumes

Muitas marcas de perfume de nicho surgem através de perfumistas que desejam manter a tradição da perfumaria. Pois, a escala industrial da produção de perfumes mudou o processo criativo das fragrâncias.

Foi necessário investir em ingredientes com menor qualidade para produzir em quantidades maiores. Além disso, alguns perfumistas sentiram que sua própria criatividade estava ficando limitada devido à imposições da indústria.

Atualmente, a perfumaria de nicho cresce cada vez mais. Pois, é possível encontrar muitas marcas de nicho com perfumes exclusivos que fogem do convencional, como a Creed, que já é bicentenária.

Afinal, também existem diversos consumidores interessados na exclusividade de um perfume de nicho, o qual dificilmente verá outra pessoa usando.

