2° Jogos Paralímpicos de Mogi Guaçu tem início nesta quinta-feira e reúne mais de 150 atletas

Nesta quinta-feira, dia 18 de maio, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) deu início ao 2° Jogos Paralímpicos de Mogi Guaçu. Mais de 150 atletas das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) das cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Conchal, Itapira, Engenheiro Coelho, Artur Nogueira, Valinhos, Campinas, Itajubá e Indaiatuba participam da competição, realizada no estádio Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

As modalidades disputadas nesta quinta-feira foram: atletismo, tênis de mesa, queimada e futsal. No sábado, 20 de maio, das 13h às 16h, vai ser disputado o futsal de down entre as equipes das cidades de Mogi Guaçu, Campinas, Indaiatuba e Itajubá. Já na próxima sexta-feira, 26 de maio, será a vez dos atletas do basquete de cadeira de rodas competir pelos 2° Jogos Paralímpicos.

“O intuito principal é promover o esporte para as pessoas com deficiência. Para um desenvolvimento de vida deles, é essencial ter acesso ao esporte, cultura e outras atividades comuns do dia a dia”, ressaltou o coordenador de Esportes Paralímpicos e secretário-adjunto da SEL, Maycon Cléber Tomé.

Professores, instrutores das APAEs e os servidores da SEL estavam presentes durante o primeiro dia do evento. O vereador Raphael Locatelli acompanhou a abertura representando a Câmara Municipal de Mogi Guaçu.