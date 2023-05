Campanha Maio Amarelo reforça a importância de ações para reduzir acidentes de trânsito

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Em decorrência disso, o Departamento de Trânsito de Mogi Guaçu irá promover uma ação nesta quinta-feira, 18 de maio, das 9h30 às 11h, na Avenida dos Trabalhadores, no trecho entre a rotatória da Rua Paula Bueno e a Ponte de Ferro, no sentido centro-bairro. O local não será interditado para o tráfego de veículos.

Na local haverá um cenário de acidente de trânsito, juntamente com uma blitz de conscientização sobre o assunto. O propósito da atividade é mostrar para a população a importância de comportamentos mais seguros no trânsito. Cerca de 20 pessoas deverão participar da ação promovida pelo Departamento de Trânsito de Mogi Guaçu, que irá contar também com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros, Samu e Renovias.

No Brasil, a campanha está em sua 10ª edição, sendo o tema deste ano: No trânsito, escolha a vida. “Durante todo o mês de maio, diversas atividades são realizadas em todo o Brasil com o objetivo de orientar os motoristas, ciclistas, pedestres, passageiros sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e adotar medidas que possam contribuir para a redução de acidentes e mortes”, comentou o secretário de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes.