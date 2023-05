Peça de Teatro “Energia do Palhaço” será apresentado em duas escola das Mogi Guaçu

A peça circense “A Energia do Palhaço”, produzida e apresentada pela cia paranaense

Circo Teatro Sem Lona, se apresentará em escolas de São Paulo, entre os dias 25 de maio

a 30 de julho.

O projeto é patrocinado pela Renovias por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Mistério

da Cultura e Governo Federal, seu objetivo principal é ensinar e orientar as crianças e

adolescentes sobre o consumo consciente da energia.

A peça é apresentada de maneira lúdica e utilizando um painel de LED para torna-la mais

interativa e tecnológica, provocando uma imersão aos espectadores. A peça conta com a

participação de 4 atores que, no decorrer da apresentação, interagem com a plateia, por

meio da comédia para contar sobre os tipos de energia, como utiliza-las de forma segura,

eficiência energética e o como consumi-la de forma consciente.

Confira a programação:

Estado: São Paulo

Dias: de 25/05 a 30/07.

Cronograma: