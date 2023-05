Secretaria de Habitação vai receber contemplados do Jardim Araucária nos dias 6 e 7 de junho

A Secretaria de Habitação, Indústria e Comércio de Mogi Guaçu vai receber os contemplados com as casas do Jardim Araucária nos dias 6 e 7 de junho, conforme cronograma definido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU). Os atendimentos serão feitos para a conferência de documentos para a habilitação dos contemplados.

A Secretaria de Habitação fica localizada na Avenida dos Trabalhadores, no número 1.461, no prédio da antiga estação ferroviária, no Centro. Equipe da CDHU receberá os contemplados no período das 9h às 17h. “Nós fizemos essa parceria com a CDHU para esse atendimento dos contemplados, uma vez que, a Secretaria acompanha todos os projetos habitacionais do município”, comentou Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia, secretário da Habitação, Indústria e Comércio.

De acordo com a CDHU, é previsto para a segunda quinzena de junho, o término da construção das 31 casas do Jardim Araucária. “As unidades foram sorteadas no final do ano passado e a habilitação dos contemplados é mais uma etapa do processo que estamos acompanhando, em contato direto com a diretoria da CDHU”, ressaltou.

As casas estão em fase de pintura e acabamento. Elas têm dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro distribuídos em 47,87 m² de área útil. O valor investido na construção é de pouco mais de R$ 550 mil. A Prefeitura doou a área por meio de convênio assinado em junho de 2020, na modalidade Nossa Casa – Preço Social.

Das 31 unidades, três foram destinadas para pessoas com deficiência, duas a idosos, duas a policiais ou agentes penitenciários e uma para indivíduos que moram sozinhos, além de quatro moradias a famílias com renda acima de cinco até 10 salários mínimos. As demais unidades, ou seja, 19 foram sorteadas para os inscritos em geral.