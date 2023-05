Aluno armado com tesoura faz colega como refém na escola Monsenhor Nora em Mogi Mirim

Um estudante foi apreendido na escola estadual Monsenhor Nora, Mogi Mirim, onde está matriculado, depois de ameaçar uma colega armado com uma tesoura . Ele chegou a mantê-la como refém por uns instantes até ser contido pela Guarda Civil Municipal e pelos Bombeiros municipais.

O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (31). O estudante, segundo informações apuradas pelo Portal da Cidade, já havia se envolvido em briga e semana passada chegou a ser detido por furto de um pingente.

Ele chegou a ter duas colegas dominadas, mas permaneceu com uma no banheiro. Quando os GCMs chegaram ao local, o menor matriculado no nono ano exigiu um colete a prova de balas para se proteger, foi quando acabou contido. O garoto foi levado até a Central de Polícia Judiciária.

A Polícia Militar também esteve no local.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim