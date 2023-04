Paulista e Comercial se enfrentam na final do 4º Campeonato de Futebol Sessentão

A final do 4º do Campeonato de Futebol Sessentão de Mogi Guaçu acontece neste sábado, 15 de abril, quando Paulista F.C./Vila Dias e Comercial F.C.se enfrentam pelo título da edição de 2023. O duelo será no centro esportivo Antônio Campano, às 15h. O elenco do Paulista tem a defesa menos vazada, sofrendo, até o momento, apenas quatro gols e o melhor ataque e o artilheiro da competição, José Luiz, com quatro gols anotados.

O secretário de Esporte e Lazer (SEL), Paulo César Moreira, comentou que o confronto estava marcado para o dia 8 de abril, mas foi adiado. “O adiamento da partida decisiva do torneio Sessentão foi em decorrência das comemorações do Aniversário da Cidade porque coincidiu com os horários das atividades previstas na programação”, explicou.

Por conta disso, os organizadores do 4º Campeonato de Futebol Sessentão de Mogi Guaçu decidiram para este próximo sábado, dia 15, que terá uma decisão inédita no futebol desta categoria na cidade entre Paulista F.C./Vila Dias e Comercial F.C.

Conforme o regulamento do campeonato, se no jogo houver empate no tempo regulamentar, o confronto será decidido por meio de cobranças de pênaltis, iniciando com uma série de cinco cobranças alternadas. “Neste ano, foi permitida a inscrição de goleiros nascidos em 1973, que não podem jogar em outra posição. Porém, na final esses atletas poderão cobrar pênaltis, faltas e sair jogando da grande área de seus gols”, disse o secretário.