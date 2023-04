PM prende autor de tentativa de latrocínio contra funcionário público

Os PMs Cabo Bardela e Tiago localizaram e prenderam no início da tarde desta quinta (13) o segundo envolvido na tentativa de Latrocínio ocorrido no dia 17 do mês passado, no Jardim Planaltinho, zona sul de Mogi Guaçu. Relembre o crime nesta matéria:

Funcionário público tem casa invadida e sofre tentativa de homicídio – Mogi Guaçu Acontece (mogiguacuacontece.com.br)

B. H. S. foi localizado na Rua José Arnaldo Pissinatti Filho, Jardim Chaparral, ao ser abordado, os PMs descobriram que havia um mandado expedido dia 11 deste mês devido ao crime cometido.

A ocorrência teve apoio dos PMs Sargento James Dean e Cabo F. Pozzer.

Ainda nesta quinta:

Em patrulhamento pelo Residencial Moacir Guzoni, os PMs Cabo Pozzer e Robson também localizaram um homem condenado a mais de 14 anos de prisão sob acusação de roubo, J. M. S. B. de 32 anos foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e recolhido ao Sistema Prisional.