Limpeza de área é iniciada para a construção de calçada acessível no Jardim Suécia  

Nesta segunda-feira, 14 de agosto, a Prefeitura iniciou os serviços de limpeza de área para a construção de calçada acessível nas proximidades da Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Suécia, na Zona Leste de Mogi Guaçu. Com prazo de conclusão em até quatro meses, o projeto prevê a implantação de calçada acessível com concreto armado e piso podotátil para maior acessibilidade e segurança de Pessoas com Deficiência (PcD).

A nova calçada irá contar com quatro rampas acessíveis e será feita num trajeto de 520 metros lineares no sentido bairro-centro a partir da Rua Tácito Franco de Faria, no Jardim Suécia II, passando pela Rua Veríssimo Isalino Brunelli, no Jardim Suécia I, e na Avenida Emília Marchi Martini até chegar na USF do Jardim Suécia. A benfeitoria será executada pela Prefeitura por meio do Programa Calçada Acessível do Governo de São Paulo, com investimento de R$ 218.990, 64.

O prefeito Rodrigo Falsetti comentou que a calçada acessível é um primeiro projeto e que continuará fazendo gestão para ampliar os investimentos em políticas públicas de inclusão. “Tivemos um aporte importante do Governo do Estado para ampliar a acessibilidade dessas vias públicas com a finalidade de possibilitar que os cidadãos possam ir e vir com liberdade, autonomia e, principalmente, segurança”, disse.

A empresa Integrativa Comércio e Serviços LTDA é a responsável pelo serviço, que terá acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). O engenheiro da empresa, Ericson Soares, contou que, primeiramente, será feita a limpeza de camada vegetal em toda a extensão do trecho que receberá a calçada acessível.

“Após esse serviço, será feita a regularização e compactação do solo. E na sequência, será a etapa de lançamento de contrapiso armado e da instalação do piso podotátil e, depois, realizaremos a regularização das laterais da calçada e o seu acabamento”, explicou.