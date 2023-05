PAT Mogi Guaçu divulga 106 vagas para esta terça (02)

106 vagas distribuídas em 57 ocupações

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (6823621): Necessário que possua conhecimentos básicos em açougue, comprovado em carteira de trabalho. Disponibilidade de horário, escala 6×1. Sexo indiferente. Ensino médio completo. AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (6816021): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar carga e descarga de caminhões no pátio da empresa. Necessária experiência na função comprovada em carteira ou carta de referência. Serviço pesado. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE COZINHA (6828247): Preparo das refeições, organização de pratos, ter experiência na função comprovada. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. AJUDANTE DE ELETRICISTA (6825156): Auxiliar nos trabalhos com passagens de cabos, montagem de infraelétrica como montagem de perfilado, leito, eletrocalha, eletroduto. Conhecer comandos elétricos. Executar trabalhos em altura, uso de ferramentas manuais como furadeira e esmerilhadeira. Desejável possuir condução própria. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH AB. AJUDANTE DE ENSACADOR, A MÃO (6816538): Trabalhar como ajudante geral no carregamento e ensacamento de farinha de trigo com sacaria de 25 kilos. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. AJUDANTE DE OBRAS (6818674): Demolir concreto, alvenaria e outras estruturas, preparar canteiros de obras, limpar a área e compactar solos, efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparar eventuais defeitos mecânicos, realizar escavações, preparar massas e outros materiais, operação de equipamentos de compactação elétricos (martelete, rompedor, betoneira, guindastes elétricos e outros). Necessário experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. AJUDANTE GERAL (6825726): Trabalhar como ajudante geral para produção de extintores. Serviço pesado. Informática será considerado um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE MONTADOR INSTALADOR DE ACESSÓRIOS (6816320): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Ajudante de instalador de toldos e coberturas. Será diferencial já ter trabalhado com colocação de toldos ou coberturas. Que tenha conhecimento com instalações, medidas/nível. Ser pró ativo, caprichoso e boa comunicação. Vaga masculina. ANALISTA DE CUSTOS (6822276): Necessária experiência de 02 anos ou mais na função. Comprovada através de carteira de trabalho ou carta de referência. Conhecimento e experiência em rotina contábil. Sexo indiferente. Ensino superior contabilidade concluído ou cursando. ANALISTA FINANCEIRO (6821979): Vaga para trabalhar em Itapira. Organizar contas a pagar e a receber. Realizar faturamentos e pagamentos. Analisar todas as operações financeiras da empresa. Acompanhar o desempenho e as previsões do fluxo de caixa. Preparar e apresentar projeções e simulações estratégicas que possam antecipar os resultados da empresa, entre outras atividades pertinentes a função. Ensino técnico ou superior completo em Administração, Contabilidade ou áreas correlatas. Necessário experiência na função. Desejável possuir veículo próprio. ANALISTA FISCAL (6820325): Profissional irá efetuar lançamentos fiscais, emissão NF, transmissão de arquivos DSTDA, apuração de impostos e entrega das obrigações acessórias, Apuração do Simples Nacional, EFD, ICMS, IPI, EFD, impostos e entrega das obrigações acessórias, Apuração do Simples Nacional, EFD, ICMS, IPI, EFD Contribuições, REINF, DCTF, apuração de tributos, ICMS, PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, ISSQN, INSS, atendimento ao cliente e assessoria, experiência e conhecimento da legislação fiscal e escrituração. Ensino superior em Contabilidade ou área correlata. Necessária experiência comprovada de 12 meses na função. Sexo indiferente. ASSISTENTE DE CONTABILIDADE (6822233): Necessária experiência de 02 anos ou mais na função, comprovada através de carteira de trabalho ou carta de referência. Experiência e conhecimento em rotina contábil. Sexo indiferente. Ensino superior em contabilidade concluído ou cursando. ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (6816045): Efetuar a classificação, conciliação, lançamentos de contas contábeis. Dar suporte geral as atividades da área. Auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preencher guias de impostos para recolhimento junto a órgãos do governo. Calcular e preencher Darfs e todas as outras atividades que abrange a função. Ensino superior concluído ou cursando em Ciências Contábeis. Vaga indiferente. CNH não exigida. ASSISTENTE DE VENDAS (6822231): Necessário experiência comprovada em vendas (B2B). Organizado (a), habilidade de negociação e prospecção de novos clientes, conhecimento de pacote office de intermediário á avançado. Comunicativo (a), conhecimento em metais, ligas e processo de fundição, leitura e interpretação de desenho, será um diferencial. Ensino superior completo ou cursando. CNH: AB. Vaga sexo indiferente. ATENDENTE DE BALCÃO (6828092): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Atendimento ao cliente. Necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação, disponibilidade de horário. Será um diferencial possuir experiência em atendimento. Acima de 20 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (6821659): Realizar as atividades pertinentes ao almoxarifado, expedição, organização de pedidos e produtos e movimentação com empilhadeira. Necessário experiência na função, possuir curso de operador de empilhadeira e disponibilidade para turnos. Vaga masculina. CNH AC. Ensino médio completo. AUXILIAR DE COZINHA (6829307): Necessário experiência em cozinha. Ter veículo próprio será considerado um diferencial. Vaga feminina. CNH AB AUXILIAR DE ESTOQUE (6818413): Responsável pelas atividades de estoque, apresentação dos indicadores reportando diretamente ao gestor da área. Técnico em Logística ou Formação inerente a função. Necessária experiência comprovada através de carteira de trabalho ou carta de referência. Vaga masculina. CNH: AB AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE ALARMES (6818283): Auxiliar atividades de instalação e manutenção de alarmes, reportando diretamente ao gestor da área. Desejável formação técnica em Elétrica e conhecimento das NR 11 e 35. Ensino médio incompleto. CNH: AB AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL (6826870): Empresa localizada no bairro Fazenda Ouriçanga. Limpeza, organização e higienização nas áreas externas como jardinagem, pátio, manutenção, e internas como banheiros. Ter condução própria para se locomover até o trabalho, organizado, pontual e responsável. Empresa oferece ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (6823357): Preparar materiais e abastecer linha de produção para montagem de paletes, alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento, entre outras atividades inerentes a função. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. AUXILIAR DE LOGÍSTICA (6814867): Atuar na emissão de notas fiscais, recebimento e despacho de mercadorias, conferências e pacotes de mercadorias, entre outras atividades pertinentes a função. Necessário conhecimento na função preferencialmente com carta de referência. Vaga feminina. Ensino médio completo e técnico em logística cursando ou concluído. BARMAN (6830047): Trabalhar no preparo de drinks, sucos entre outras atividades inerentes a função. Trabalhar das 17h às 01:20h. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. Vaga indiferente. CNH não exigida. CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO (6815151): Necessário experiência na função. Necessário conhecimento em desenho, trancagem e montagem. Possuir disponibilidade pra início imediato. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CARPINTEIRO (6818706): Executar serviços de preparação, fabricação, confecção, montagem e desmontagem de formas e/ou painéis necessários a moldagem de estruturas de concreto, acabamento, andaimes e escoramentos diversos, utilizando ferramentas manuais e elétricas. Auxiliar em demais atividades da obra. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. CONSULTOR DE VENDAS (6825629): Trabalhar no atendimento ao cliente, vendas entre outras atividades inerentes a função. Necessário conhecimento em informática básica e uso de celular. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. CNH não exigida. CONTROLADOR DE PRAGAS LÍDER (6824997): Ter experiência em liderança de equipe. Elaborar e conferir horário de entrada de funcionários, dar orientações necessárias. Conhecer o básico de internet e pacote office, básico em google docs e drive. Certificado de curso/ treinamento na área. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH:B. CONTROLADOR DE PRAGAS (6825105): Visitar empresas e residências de acordo com cronograma de trabalho e chamados de urgência. Identificar foco de infestação, fazer desinfecção de áreas, instalações, caixas D´água e outros conforme determinação técnica. Aplicar produtos químicos especiais para eliminação (dedetização, desinsetização ou desratização) de pragas e insetos. Ter experiência comprovada na função. Certificado de curso/treinamento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. COORDENADOR DE VENDAS (6828019): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Atuar como coordenador de vendas interno (loja de bebidas). Possuir boa comunicação, conhecimento de pacote office, disponibilidade de horário, saber trabalhar em equipe. Necessário experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B. COSTUREIRA EM GERAL (6822437): Necessário conhecimento e experiência em máquina reta. Ser proativa. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL (6825067): Executar trabalhos com passagens de cabos, montagem de infraelétrica como montagem de perfilado, leito, eletrocalha, eletroduto. Conhecer comandos elétricos. Executar trabalhos em altura, uso de ferramentas manuais como furadeira e esmerilhadeira. Desejável possuir condução própria. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH AB EMPREGADA DOMÉSTICA (6825361): Efetuar afazeres domésticos em geral. Diferencial quem saiba cozinhar. Não fumante. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. ENCANADOR (6818806): Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações, especificar, quantificar e inspecionar materiais, preparar locais para instalações de equipamentos. Realizar pré-montagem e instalação da tubulação, realizar testes operacionais de pressão e fluídos e testes de estanqueidade, proteger instalações e fazer manutenções em equipamentos e acessórios, solda em PEAD. Experiência na função. Vaga masculina. ESTAGIÁRIO EM LOGÍSTICA (6824827): Estágio nas atividades de estoque, auxiliando na apresentação dos indicadores, auxiliando nas informações reportadas diretamente ao gestor da área. Obrigatório estar cursando Logística ou Administração. Sexo indiferente. FRESADOR (6829129): Atuar na usinagem de peças de metais ferrosos e não ferrosos, resinas e plásticos em máquinas CNC, incluindo a preparação, programação e ajuste. Faz ajuste e controle das ferramentas e realização de testes, envolvendo a atualização de layouts e ocorrências de manutenção das máquinas. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. GARÇOM (6828307): Atendimento ao cliente, recebimento de pedidos para cozinha, recolhimento de itens da mesa, organização do salão. Experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. INSTALADOR DE ALARMES (6818395): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes, reportando diretamente ao gestor da área. Formação técnica em Elétrica e conhecimento das NR 11 e 35. Vaga masculina. CNH: AB. INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES – INGLÊS (6825922): Necessário possuir Inglês avançado. Preparar e ministrar aulas utilizando a metodologia comunicativa. Ser comunicativo (a) e com disponibilidade para participar dos treinamentos mensais, presenciais e online, fornecidos pela escola. Necessário conhecimento na função. Ensino médio completo. LAVADOR DE VEÍCULOS (6816297): Lavador de caminhão. Ter experiência em lavagem de caminhão. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. MECÂNICO DE AUTO EM GERAL (6813290). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar alinhamento e balanceamento de veículos e mecânica em geral. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MECÂNICO DE BICICLETAS (6816142): Necessário experiência na função. Conhecimento total de manutenção de bicicletas. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH não exigida. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DIESEL (6824690): Trabalhar com manutenção corretiva e preventiva em carretas. Revisão de suspensão, freios e sistemas de ar. Revisão de cubo e roda e troca de rolamento e reparo. Troca de reparo de 5ª roda, entre outras atividades inerentes a função. Necessário experiência na função. Vaga masculina. CNH C. Ensino fundamental completo. MOTORISTA CARRETEIRO (6803137): Necessária experiência como motorista carreteiro. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E. MOTORISTA DE CAMINHÃO (6816653): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Dirigir caminhão fora de estrada carregado com rochas maiores, Remoção de terra. Checar abastecimento, óleo e água dos caminhões. Desejável experiência com caminhão fora de estrada, Caterpillar 770 e 769, Truch, Pipa e Carretas. Experiência como motorista de caminhão obrigatória. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. CNH: D ou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO (6819695): Necessário experiência na função. Carregar e descarregar. Idade máxima 45 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: C,D ou E. MOTORISTA ENTREGADOR (6830498): Preparar cargas e descargas de mercadorias e realizar a entrega dos pedidos aos clientes. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. MOTORISTA ENTREGADOR (6828161): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência com entrega de mercadorias. Possuir disponibilidade de horário e boa comunicação. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. PEDREIRO (6818785): Organizar e preparar o local de trabalho na obra, construir fundações e estruturas de alvenaria. Aplicar revestimentos, contrapisos e impermeabilizações, montar formas e armações de aço. Instruir e organizar os trabalhos dos ajudantes, supervisionado pelo líder da equipe. Experiência na função. Vaga masculina. PEDREIRO (6823481): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Executar trabalhos em alvenaria, concreto, tijolos, ladrilhos e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes a função para construir, reformar ou reparar. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas, realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Experiência na função. Ensino médio completo. Vaga sexo masculino. SERRALHEIRO (6820474): Efetuar serviços de corte e soldagem nos trabalhos de montagem e recuperação, fabricação, reformas e consertos de peças, estruturas metálicas e tubulações. Necessário experiência na função e conhecimento em NR-12, NR-18 e NR-35. Vaga masculina. Ensino Médio Completo. CNH B. SERRALHEIRO (6822860): Necessário possuir experiência na função. Trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamentos e mais atividades inerentes a função. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. CNH B. SERRALHEIRO (6826690): Montagem e desmontagem de peças mecânicas, recorte e ajustes de peças de metal, como chapas, cantoneiras e peças fundidas, preparação de superfícies para masseamento, lixamento, pintura manual, corte em policorte, solda comum, zelar pela segurança individual e coletiva, rigorosa utilização de equipamentos de proteção apropriados quando da execução dos serviços. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH não exigida. SERVENTE DE PEDREIRO (6829342): Trabalhar em obras em vias públicas. Necessário experiência na função comprovada em carteira ou carta de referência. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. CNH não exigida. SOLDADOR (6815840): Irá trabalhar com Solda MIG, MAG, TIG. Necessário conhecimento geral de solda. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO (6815765): Desempenhar todas as atividades pertinentes a função, tais como: medição, calibrar equipamentos, sistemas e instrumentos de medição e de controle, realizar manutenção preventiva e/ou corretiva de equipamentos e instrumentos, entre outras atividades pertinentes a função. Será diferencial possuir curso na área. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (6830142): Analisar tecnicamente as condições ambientais de trabalho, coordenar para que a equipe cumpra todas as exigências das NR’s, realizar diálogo diário de segurança, exigir que as normas de segurança sejam aplicadas, orientar e fiscalizar os funcionários quanto ao uso de EPI’s, entre outras atividades inerentes a função. Necessário possuir disponibilidade para viajar. Possuir curso Técnico em Segurança do Trabalho Concluído. Necessário experiência na função. Vaga indiferente. VENDEDOR DE SERVIÇOS (6815071): Necessário veículo próprio (Carro ou Moto) e possuir disponibilidade para viagens curtas pela região. Necessário experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH A ou B.

