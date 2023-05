Acidente: Colisão contra poste deixa quatro feridos na Avenida Mogi Mirim

No final da noite deste domingo (30), a condutora de um VW Gol, que seguia pela Avenida Mogi Mirim sentido zona sul perdeu o controle do veículo e acabou acertando em cheio um poste de iluminação que fica na calçada, na região do Parque Guainco, o poste teve sua base destruída e precisará ser trocado.

Além da condutora, havia mais duas mulheres no carro e uma criança, totalizando quatro vítimas.

Socorristas do SAMU e Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados e socorreram as quatro vítimas para o Hospital Santa Casa e Tabajara Ramos.

Fotos: Rodrigo Fernandes (MGA)