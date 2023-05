Mogi Guaçu conquista 21 medalhas no JOMI 2023

Até o momento, Mogi Guaçu conquistou 21 medalhas no 25º Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2023 realizado em Itapira. Deste total, foram oito medalhas de ouro, seis de prata e sete de bronze. Com isso, Mogi Guaçu se encontra na 4ª colocação da classificação geral, com 34 pontos somados. Campinas, Atibaia e Itatiba ocupam o 1°, 2º e 3º lugar, respectivamente.

O destaque de Mogi Guaçu ficou com a equipe de atletismo, que soma 14 medalhas nos Jogos, sendo seis de ouro, quatro prata e quatro bronze. Além disso, Mogi Guaçu conquistou o ouro no tênis de mesa (masculino) e tênis (masculino); prata no nado costas e crawl (masculino) e no tênis (feminino); e o bronze veio na dança salão casal, no tênis de mesa (masculino e no feminino).

“Com certeza está correspondendo às expectativas, sim. Somos muito fortes no vôlei, no tênis e no atletismo. Mogi Guaçu vem tendo destaque já há muitos anos com a terceira idade no nosso Estado. Hoje (terça-feira) estamos no 4° lugar, mas amanhã (quarta-feira), se Deus quiser, a gente acorda em 3º lugar”, frisou a chefe da Delegação de Mogi Guaçu, Patrícia Nazareno Lopes Guidini.

Em 2022, Mogi Guaçu terminou na 3ª colocação no quadro geral de medalhas dos Jogos da Melhor Idade durante competição realizada em Casa Branca, quando somou 101 pontos, sendo 31 no feminino, 57 no masculino e 13 nas provas mistas.