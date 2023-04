PAT divulga 81 vagas de EMPREGO nesta segunda (17)

81 vagas distribuídas em 42 ocupações

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (6806839): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar carga e descarga de caminhões no pátio da empresa. Serviço pesado. Necessária apresentação de carta de referência ou experiência comprovada em carteira de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE OBRAS- SERVIÇOS GERAIS (6806514): Entender de ferramentas e medidas. Profissional dará todo suporte necessário para os oficiais sendo eles: eletricista, montadores e instrumentistas. Noções básicas de montagem. Experiência comprovada em carteira. Ensino fundamental completo. ANALISTA DE MICROBIOLOGIA PLENO (6792128). Vaga temporária 180 dias. Vaga para Mogi Mirim. Necessário experiência com práticas de bancada em laboratórios, conhecimento prático e teórico ISO 17025, metodologias de teste FDA BAM / ISSO, gerenciamento de produtos químicos e higiene, entre outros. Conhecimento para preenchimento de planilhas, word, ELN e sistemas de gerenciamento de informações de laboratório (LIMS). Necessário disponibilidade de horário para turnos. Superior completo em Microbiologia, Biologia, Bioquímica, Alimentos ou áreas correlatas. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6807947): Delegar funções. Liderar equipe. Montar escala. Atendimento ao cliente. Necessário conhecer operação de abastecimento. Possuir conhecimento em informática básica e estoque. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH B. AUXILIAR DE COZINHA (6806414): Necessária experiência em cozinha. Ter veículo próprio será considerado um diferencial. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE JARDINAGEM (6801182): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela limpeza e manutenção dos canteiros presentes no local, realizando o despraguejamento, corte de folhas secas, poda de galhos das árvores, plantio de mudas, entre outras atividades inerentes a função. Necessário experiência na função. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE JARDINAGEM (6801253): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Fazer pode de plantas em vasos e jardins, mantendo a estética, aparar a grama com roçadeira costa, rastelar, varrer, destinar o lixo gerado para área de coleta, mantendo a limpeza da área externa do galpão. Fazer manutenção preventiva dos equipamentos utilizados e outras tarefas inerentes a função sob ordem do supervisor imediato. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. Vaga masculina. AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6807054): Responsável por atuar em diversas etapas do processo. Preparam materiais para alimentação de linhas de produção, organizam a área de serviço, abastecem linhas de produção, alimentam máquinas e separam materiais para reaproveitamento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (6802888): Executar atividades de manutenção corretiva ou preventiva no prédio. Acompanhar consumos de água, energia elétrica e gás. Conhecimentos em manutenção predial (pintura, hidráulica, elétrica). Corretiva e preventiva. Ter disponibilidade de horário. Escala de trabalho 6×1. Vaga masculina. Ensino médio completo. CAMAREIRA EM MOTEL (6806316). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar limpeza dos quartos, repor toalhas, conferir saída de frigobar, arrumar as camas entre outras atividades pertinentes a função. Horário de trabalho noturno das 22h às 06h. Empresa oferece alimentação. Empresa oferece transporte somente para quem reside em Mogi Guaçu. Residir em Mogi Guaçu. Necessário experiência na função. Vaga feminina. Ensino médio incompleto. COMPRADOR (6801648): Vaga para trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Prospectar fornecedores e prestadores de serviços, solicitar orçamentos, preencher e tratar documentos, intermediar e ajustar contratos, preparar relatórios, formulários e planilhas, acompanhar processos administrativos, executar rotinas de apoio na área, mapear área de atuação, fazer acompanhamento de entrega de produtos e execução de serviços. Experiência de 1 ano na área. Ensino médio completo. Vaga masculina. CONTROLADOR DE ACESSO (6809031). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário possuir experiência na função e disponibilidade de horário (5 x 2 – das 06h às 16h ou 16 às 20h). Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH não exigida. CONTROLADOR DE PRAGAS (6805405): Visitar empresas e residências de acordo com cronograma de trabalho e chamados de urgência. Identificar o foco da infestação. Fazer desinfecção de áreas, instalações, caixas d’água e outros locais conforme determinação técnica. Aplicar produtos químicos especiais para a eliminação (dedetização, desinsetização ou desratização) de pragas e insetos. Demais atividades oriundas a função. Necessária experiência em carteira com comprovação em carteira de trabalho ou Certificado de curso ou treinamento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CONTROLADOR DE PRAGAS LÍDER (6805499): Necessária experiência comprovada na função e com liderança de equipe. Relatar trabalho executado em formulários próprios, colher assinaturas para atestar a execução do serviço e envio ao superior para ciência e controle. Trabalhar seguindo normas de segurança e higiene do trabalho e ambientais. Elaborar e conferir horário de entrada dos funcionários, orientar, advertir verbalmente ou por escrito, conhecer o básico de internet , pacote office, google docs e drive. Sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B CORRETOR DE IMÓVEIS (6773967): Necessário possuir bom conhecimento em matemática e cálculos, excell, word, facebook e instagran, dentre outras atividades pertinentes a função. Irá fornecer linhas de créditos para planos Casa Verde e Amarela e Minha Casa Minha Vida. Ensino médio completo. Vaga indiferente. COSTUREIRA EM GERAL (6792861): Necessário conhecimento básico em costura (qualquer tipo de máquina). Não exige experiência em carteira. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. COSTUREIRA EM GERAL (6798914): Necessário conhecimento em costura, saber trabalhar com máquina reta, overloque e galoneira. Ensino fundamental completo. Vaga feminina. ELETRICISTA (6806559). Vaga temporária 120 dias. Realizar instalações de alta, média e baixa tensão. Possuir conhecimento em parametrização e manutenção, instalações de painéis de controle, cabeamento em geral de equipamentos. Necessário experiência na função. Possuir NR10 de 40 horas e curso de eletricista. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. FAXINEIRO (6802901): Realizar limpeza e higienização no ambiente de produção, entre outras atividades pertinentes a função. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. FRENTISTA (6807970): Realizar atendimento aos clientes, abastecimento, dentre outras atividades inerentes a função. Possuir disponibilidade de horário. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. Desejável CNH B. FUNILEIRO (6799092): Desenvolver todas as atividades pertinentes a função. Necessário experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH B. MECÂNICO DE INSTALAÇÃO DE FREIOS (6774903). Desempenhar as atividades pertinentes a função de mecânico de freio de caminhões. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. Necessário experiência na função. CNH B. MONTADOR DE MÓVEIS (6801399): Atuará na montagem de móveis e demais atividades pertinentes a função. Necessário possuir veículo próprio. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH A ou B. MOTORISTA CARRETEIRO (6803137): Necessária experiência como motorista carreteiro. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E. MOTORISTA DE CAMINHÃO SEMI PESADO (6806904): Trabalhar na cidade de Estiva Gerbi. Efetuar a verificação das condições do veículo, como nível de óleo, combustível, parte hidráulica, pressão dos pneus, freios, faróis etc. Zelar pela conservação e limpeza do veículo, respeitar as normas de trânsito. Experiência de 6 meses na função em carteira. Ensino fundamental incompleto. CNH: AD. MOTORISTA DE CAMINHÃO PESADO (6806805): Trabalhar na cidade de Estiva Gerbi. Experiência com veículo pesado (Truck, Carreta, Toco). Efetuar a verificação das condições do veículo como nível de óleo, combustível, parte hidráulica, pressão dos pneus, freios etc. Zelar pela conservação e limpeza do veículo, respeitar as normas de trânsito. Experiência de 6 meses em carteira. Ensino fundamental incompleto. CNH: AE. MOTORISTA ENTREGADOR (6806721): Preparar cargas e descargas de mercadorias e realizar entrega de pedidos aos clientes. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB MONTADOR ELETROMECÂNICO (6806340). Vaga temporária 120 dias. Realizar a montagem de leito, calha, eletroduto e subestação. Realizar cabeamento em geral. Entre outras atividades pertinentes a função. Trabalho exige esforço físico. Ensino fundamental completo. Necessário experiência na função. CNH não exigida. Vaga masculina. MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (6769951): Necessário experiência na função. Saber operar Munck. Vaga indiferente. Escolaridade indiferente. CNH D ou E. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (6799176): Necessário experiência na função. Transportar mercadorias para loja, obedecendo procedimentos e arrumação nos pallets, disposição nos corredores e no estoque aéreo, identificando validade das mercadorias. Verificar condições das empilhadeiras, verificar a carga das baterias, funcionamento dos carregadores e check list. Demais atividades oriundas a função. Ter curso de empilhadeira, disponibilidade de horário – escala 6×1. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B. OPERADOR DE ESTUFA DE HT (6803810): Acompanhar o processo de tratamento de HT em câmera fixa ou móvel. Emitir dados para relatórios de curvas de queima. Inspecionar e preparar a estufa fixa ou móvel para execução do serviço. Inspecionar os equipamentos utilizados. Cuidar da limpeza e higienização da estufa. Atender o cliente. Certificar os materiais tratados (carimbagem). Realizar o check list do veículo antes de sair da empresa. Vaga masculina. Ensino médio completo. Não exige experiência na função. CNH B. OPERADOR DE MÁQUINAS OPERATRIZES (6808228): Vaga para trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Operar torno de CNC e retifica. Experiência comprovada na função. Ensino médio completo. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA (6799345): Necessária experiência na função. Efetuar consertos de inversor de solda e reparos em placas. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO (6799334): Necessária experiência na função. Efetuar consertos em geladeira e ar-condicionado. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. TRABALHADOR AGROPECUÁRIO EM GERAL (6796732): Atuará nas atividades gerais na pecuária, pasto, cerca, ajudar no manejo de gado e afins. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Necessária experiência na função. CNH AB VENDEDOR INTERNO (6794760): Necessário experiência comprovada em vendas. Ensino médio completo. Vaga masculina. VENDEDOR INTERNO (6801408): Atuará no atendimento direto ao cliente. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (6807200): Necessário experiência na área de vendas na rede varejista. Fundamental já ter trabalhado com metas, ter boa comunicação, vontade de crescimento. Ensino médio completo. Vaga sexo indiferente. VIGILANTE (6808957). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário possuir experiência na função, curso de Vigilante atualizado e disponibilidade de horário (12 x 36 – das 08h às 20h). Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH não exigida.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

ASSISTENTE DE VENDAS PCD (6808516): Profissional atuará na assessoria ao comercial pós-venda. Deficiência não pode ser auditiva, visual ou intelectual. Não exige experiência. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. AUXILIAR DE LIMPEZA PCD (6795539): Realizar limpeza de salas, banheiros e fábrica. Ensino fundamental completo. Não exige experiência. Vaga sexo indiferente. AUXILIAR DE PRODUÇÃO (6808429): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Efetuar preparação de produtos acabados para expedição, operação de máquinas. Experiência de 06 meses em setores de produção e conhecimento em normas de segurança do trabalho. Ensino fundamental incompleto.

VAGAS DISPONIVÍES PARA 17/04/2023 (SEGUNDA-FEIRA)

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 14/04/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.