Novo retorno na Avenida Oscar Chiarelli é liberado para o tráfego de veículos

Equipe da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) concluiu na tarde desta sexta-feira, dia 14 de abril, a sinalização de solo no novo retorno da Avenida Oscar Chiarelli, no Guaçu Parque Real, que acaba de ser finalizado. Mais segurança para os motoristas que trafegam pela via.

O novo acesso visa melhorar o fluxo de veículos naquela região. “Pedi prioridade para a nossa equipe na conclusão do novo retorno na Avenida Oscar Chiarelli, pois trata-se de um pedido antigo da população”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Além do novo retorno, a Avenida Oscar Chiarelli será totalmente recapeada nas próximas semanas. “A avenida recebeu iluminação LED em nosso primeiro ano de mandato e integra um pacote de vias com obras de recapeamento asfáltico já iniciadas”, lembrou o prefeito.