Mais de 850 castrações são realizadas e cadastro para novos procedimentos está aberto

Outras 220 castrações de cães e gatos foram realizadas no final de semana pelo Programa de Castração Animal, sendo os procedimentos realizados em uma clínica particular contratada pelo município. A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal gerencia o contrato que prevê duas mil castrações. O Município já realizou 859 cirurgias, sendo os procedimentos gratuitos.

As inscrições para o Programa de Castração Animal devem ser feitas pessoalmente na sede da Secretaria de Bem-Estar Animal, localizada à Rua Afonso Pessine, nº 36, no Imóvel Pedregulhal, ao lado da Delegacia Seccional. O horário de atendimento é das 8h às 16 horas, de segunda a sexta-feira. O tutor do animal deve comparecer munido dos documentos pessoais e comprovante de endereço.

O Programa de Castração Animal prevê um novo lote de procedimentos, pois a Secretaria de Bem-Estar Animal vai contratar outras três mil castrações para esse ano. “Em breve, estaremos com o Castramóvel, o que permitirá ampliar o atendimento, além de ir aos bairros”, comentou o secretário de Bem-Estar, Claudinei da Silveira Rodrigues, o Nei.

A castração é voltada para cães e gatos (fêmeas e machos) e foram iniciadas no mês de fevereiro.