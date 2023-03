Prefeitura irá instalar lombada eletrônica na Avenida dos Trabalhadores

A Prefeitura de Mogi Guaçu irá instalar uma lombada eletrônica (radar de fiscalização com display) na Avenida dos Trabalhadores. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), o equipamento terá limite de velocidade de 60km/h. A empresa Splic será a responsável pela instalação do aparelho.

O aparelho será instalado próximo à Rua Pedro de Souza Moreira, no Jardim Presidente, entre o trecho de cruzamento das Avenidas dos Trabalhadores e Emília Marchi Martini e o Centro Cultural, no Jardim Camargo, no sentido bairro/centro da avenida. A partir da instalação e aferição do equipamento, o início de operação da lombada eletrônica deve ocorrer dentro de 15 dias.

O equipamento possui duas torres com um marcador eletrônico, que mostra a velocidade do veículo quando ele passa pela via. Antes dela, há ainda avisos por meio da sinalização de trânsito. A velocidade máxima na Avenida dos Trabalhadores é de 60 km/h, sendo que a via já é sinalizada com placas de regulamentação de velocidade para que os motoristas tenham conhecimento.

“O local foi escolhido após estudos técnicos e por apresentar maior número de flagrantes de irregularidades no trânsito como o avanço de velocidade por parte dos motoristas e, principalmente, para dar maior segurança aos cidadãos que têm frequentado os eventos que são realizados no Centro Cultural. A lombada eletrônica fiscalizará o excesso de velocidade”, comentou o secretário da pasta, Daniel Rossi.

Fiscalização

Em Mogi Guaçu, desde novembro de 2022, outros equipamentos de fiscalização de trânsito foram instalados com o objetivo de monitorar as principais vias da cidade, principalmente nas que apresentam maiores índices de acidentes. Agora, com a implementação da nova lombada eletrônica na Avenida dos Trabalhadores, ao todo, são 21 aparelhos para controlar a velocidade.

O contrato com a empresa Splic prevê locação, instalação, operação e manutenção de equipamento fixo de controle de velocidade, de controle de restrição veicular, de equipamento fixo com registrador de velocidade, avanço semafórico e parada sobre a faixa, além do sistema integrado para gerenciamento de imagens e processamento das informações geradas.