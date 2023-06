PAT divulga 65 vagas de EMPREGO para esta segunda (12)

65 vagas distribuídas em 38 ocupações

AUXILIAR DE INSPEÇÃO (6895074): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar com inspeção de qualidade de peças automotivas. Necessário conhecimento em instrumentos de medidas. Desejável curso na área. Preferencialmente candidato já aposentado desde que possua os requisitos acima. Necessário experiência na função ou que tenha trabalhado em linha de produção de peças automotivas. Vaga masculina. Ensino médio incompleto. CNH não exigida. AUXILIAR DE JARDINAGEM (6906722): Realizar serviços de jardinagem em geral e manuseio de máquina de cortar grama costal. Necessário experiência na função e com o uso de máquina de cortar grama costal. Ter idade de 23 a 50 anos. Vaga indiferente. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. AUXILIAR DE LIMPEZA (6895841): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Profissional irá realizar limpeza em fábrica: galpão, banheiros e hall. Necessário ter experiência com manuseio em máquina B70. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES (6905621): Profissional auxiliará na manutenção de recarga de extintores e demais atividades oriundas a função. Serviço pesado. Vaga masculina. Escolaridade não exigido. AUXILIAR DE MECÃNICO DE AUTOS (6892866): Trabalhar como ajudante de mecânico de motos. Empresa deseja candidatos de 18 à 21 anos. Desejável possuir conhecimento na função. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. Vaga masculina. AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (6892957): Necessário experiência mínima de 01 ano na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH B. AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS (6867407): Necessário possuir conhecimentos em mecânica (autos e empilhadeiras), ferramental, em realizar e auxiliar manutenções corretivas ou preventivas em empilhadeiras a combustão, lavagens de peças e equipamentos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B CASEIRO (6904363): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência com serviços gerais de sítio, tais como: carpir, roçar, cuidar da limpeza e organização do local, entre outras atividades. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. COSTUREIRA GERAL (6892984): Necessário conhecimento em costura e como trabalhar com máquina reta, overloque e galoneira. Não exige experiência em carteira, porém que tenha vivência em costura. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. EMPREGADA DOMÉSTICA (6906663): Efetuar afazeres domésticos tais como: lavar, passar roupas e cozinhar. Necessária experiência na função comprovada através de carteira de trabalho ou carta de referência. Preferência para quem resida na zona norte da cidade. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. ESTAGIÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO (6900411): Obrigatório estar cursando ensino superior em Administração. Trabalhar com almoxarifado, fechamento de caixa, cobrir horário de caixa, compra e controle de estoque. Conhecimentos em word e excel. Sexo indiferente. CNH: B ESTOQUISTA (6893290): Necessário conhecer peças para caminhão. Possuir experiência na função. Ensino médio completo. CNH B. Vaga masculina. EXPEDIDOR (6885941): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pelo carregamento e descarregamento de produtos químicos, controle de estoque e matéria prima, material auxiliar e produto acabado, movimentação interna IBC, limpeza e drenagem dos tanques, input de dados em formulário, planilha e ERP, check list da empilhadeira, por solicitar o reparo dos equipamentos da sua unidade. Desejável NR-11- movimentação com empilhadeira. Sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B. FRESADOR (6893382): Atuar na usinagem de peças de metais ferrosos e não ferrosos, resinas e plásticos em máquinas CNC, incluindo a preparação, programação e ajuste. Fazer ajustes e controle de ferramentas e realização de testes, envolvendo a atualização de layouts e ocorrências de manutenção das máquinas. Vaga masculina. Necessário experiência na função. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. LAVADOR DE CARROS (6904742): Efetuar limpeza interna e externa de veículos e equipamentos da empresa, assim como remover resíduos. Ter entre 18 a 60 anos, podendo ser aposentado. Ter vontade de aprender. Não necessita experiência, empresa oferece treinamento. Sexo e escolaridade indiferentes. MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS (6881010): Responsável pela manutenção mecânica preventiva e corretiva de carros. Com experiência em manutenção automotiva dos itens a seguir ou parte deles: suspensões, freios, motores, embreagem, escapamentos, cabeçotes, alinhamento, borracharia, balanceamento, troca de correias e outros. Vaga masculina. CNH B. MECÂNICO DE INSTALAÇÃO DE FREIOS (6893250): Desempenhar as atividades pertinentes a mecânico de freio de caminhão. Necessário experiência na função. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. CNH B. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS (6867421): Necessário conhecimento e experiência em sistema mecânico, hidráulico e elétrico de empilhadeiras ou similares, ferramental, em realizar manutenções corretivas ou preventivas de empilhadeiras a combustão. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (6890096): Manutenção corretiva e preventiva em carretas, revisão de suspensão, freios e sistema de ar, revisão de cubo de roda e troca de rolamento e reparo, troca de reparo de 5º roda. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. MOTORISTA DE CAMINHÃO PESADO (6899145): Motorista de veículo pesado (Truck, Carreta, Toco). Efetuar a verificação das condições do veículo, como nível de óleo, combustível, parte hidráulica, pressão dos pneus, freios, faróis etc. Zelar pela conservação e limpeza do veículo, respeitar as normas de trânsito. Necessário experiência na função. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. CNH E. MOTORISTA DE ÔNIBUS (6886746): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como: elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecimento das leis de trânsito, rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Necessário experiência na função. Vaga masculina. CNH D. Escolaridade indiferente. MOTORISTA DE VAN/MICROÔNIBUS (6886740): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como: elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecimento das leis de trânsito, rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Necessário experiência na função. Vaga masculina. CNH D. Escolaridade indiferente. MOTORISTA ENTREGADOR (6905609): Efetuar entrega de extintores e materiais de combate a incêndio. Ter disponibilidade de horário, caso precise fazer hora extra. Entregas em Jundiaí. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB PEDREIRO (6903154): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Executar trabalhos em alvenaria, concreto, tijolos, ladrilhos e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes a função para construir, reformar ou reparar. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Vaga masculina. Necessário experiência na função. CNH não exigida. PROMOTOR DE VENDAS (6887031): Atuar na prospecção e abordagem de clientes para vendas do cartão, além de produtos atrelados ao mesmo. Realizar atendimento aos clientes orientando sobre o uso e funcionalidade do cartão, motivando a utilização do cartão. Promover produtos, serviços e organizar exposição e rotatividade em pontos de vendas. Vaga feminina. Ensino médio completo. Necessário experiência na função. CNH não exigida. SERRALHEIRO (6880807): Necessário que possua experiência na função.Trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamentos e mais atividades inerentes a função. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO(INSTALAÇÃO) (6903357): Efetuar consertos em geladeiras, freezer e ar-condicionado. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. TÉCNICO EM OPERAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES (6874928): Necessário conhecimento em sistema e configurações de PABX em nuvem, rede IP, conhecimento em configurações e instalação de PABX. Necessário experiência na função. CNH AB. Vaga masculina. Ensino médio completo. VENDEDOR DE SERVIÇOS (6892661): Vendedor de serviços porta a porta. Necessário possuir boa comunicação. Empresa oferece treinamento. Com ou sem experiência na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH não exigida. VENDEDOR DE SERVIÇOS (6907587): Vendedor externo de energia solar (fotovoltaicos). Necessário experiência com vendas externas, ser comunicativo, possuir conhecimento em informática. Necessário possuir veículo próprio para trabalho (carro ou moto), empresa oferece ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH A ou B. VENDEDOR INTERNO (6894470): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Preferência para que possua conhecimentos em comercial/vendas. Efetuar vendas por telefone e parte de créditos. Sexo indiferente. Ensino médio completo. VENDEDOR PORTA A PORTA (6891600): Trabalho externo direto com o cliente. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. Vaga indiferente. CNH AB. VENDEDOR PORTA A PORTA (6905083): Revenda de lingerie, ter carro próprio, ter experiência em vendas (não precisa ser em carteira). CNH: B. VENDEDORA INTERNA (6900212): Necessário experiência em vendas. Vaga feminina. Possuir a partir de 26 anos de idade. CNH não exigida. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO (6894317): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Profissional irá carregar e descarregar bebidas. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo ou incompleto. OPERADOR DE CAIXA (6895329): Experiência na função de operador de caixa. Horário de trabalho 12h40 as 21h20. Vaga sexo indiferente. OPERADOR DE VENDAS (6904646): Não exige experiência. Necessário ter laudo de deficiência atualizado. Atender clientes, esclarecer dúvidas, prestar informações concretas aos clientes. Separar produtos no estoque conforme necessidade apresentada, conduzir os produtos através de carrinho hidráulico para o local de reposição, abastecer as gondolas, prateleiras, freezers e geladeiras, seguindo o padrão, fazer troca de preços, entre outras atividades pertinentes. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. REPOSITOR DE MERCADORIAS (6905093): Necessário conhecimento em reposição de produtos, arrumação, organização, exposição, precificação e atendimento ao cliente. Experiência na função será diferencial. Horário de trabalho 12h40 às 21h20. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. CNH não exigida.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEGUNDA- FEIRA (12/06/2023)

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 07/06/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.