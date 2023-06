Bairro das Chácaras Alvorada recebe nebulização contra à dengue

Nos dias 13 e 14 de junho, terça e quarta-feira, a Vigilância Epidemiológica (VE) vai realizar os serviços de nebulização costal no bairro das Chácaras Alvorada em combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças. O bairro é o primeiro em número de casos positivados de dengue em Mogi Guaçu. Por conta disso, a VE tem intensificado o trabalho de fiscalização nos imóveis da região para a prevenção e diminuição do número de casos da doença.

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela VE, o bairro soma 103 casos positivos e outros 34 exames aguardam o resultado. Logo atrás, está o bairro do Jardim Canaã com 67 casos e, em seguida, o Ypê Pinheiro, com 64. As casas das Chácaras Alvorada estão sendo previamente panfletadas para a ciência de todos os moradores sobre a nebulização.

O serviço é realizado pela empresa Única, de Aguaí, juntamente com agentes da Secretaria Municipal de Saúde e da VE para o combate ao mosquito Aedes aegypti, também transmissor de chikungunya e zika vírus.

“Nós da VE temos intensificado o nosso trabalho na luta contra o mosquito transmissor da dengue. Já foram realizadas duas visitas e um mutirão nas Chácaras Alvorada nos meses de abril e maio para a fiscalização e conscientização da população”, contou a bióloga da VE, Cristiana Monteiro Ferraz.

Combate ao Aedes aegypti

Verificar se a caixa d’água está bem tampada

Deixar as lixeiras bem fechadas

Colocar areia nos pratos de plantas

Recolher e acondicionar o lixo do quintal

Limpar as calhas

Cobrir piscinas

Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários

Limpar a bandeja externa da geladeira

Limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação

Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado

Cobrir bem a cisterna

Cobrir bem todos os reservatórios de água

Prevenção das doenças e cuidados com a família

Utilize repelente

Cubra a maior parte do corpo com roupas claras quando possível

Coloque telas em janelas e portas

O mosquito possui hábitos diurnos, sobretudo, ao amanhecer e ao entardecer