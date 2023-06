Mogi Guaçu passa a contar com videomonitoramento e 50 pontos estratégicos são monitorados

A Central Guaçuana de Inteligência e Monitoramento (CGIM) foi inaugurada no início da noite desta quarta-feira, dia 7 de junho, pelo prefeito Rodrigo Falsetti e pelo vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, na Praça Antonio Giovani Lanzi, a Praça da Capela. O programa inicia com 95 câmeras de alta definição, sendo algumas de speed domes de alta performance instaladas em 50 pontos estratégicos da cidade. O evento contou com representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, entidades e vereadores.

O primeiro sistema integrado de vigilância por câmeras da cidade é vinculado às plataformas Detecta, do Governo do Estado, e Córtex, do Governo Federal, que somam a mais completa base de dados do país para fins de investigação e combate à criminalidade. Da Central de Monitoramento, guardas civis municipais vão monitorar, 24 horas por dia, dezenas de câmeras espalhadas por toda a cidade, incluindo os principais corredores, vias de acesso e áreas de concentração de popular.

Tecnologia de ponta aliada aos serviços públicos de proteção ao cidadão, com equipamentos de filmagem em 360 graus, leitura e detecção de placas veiculares e integração entre as forças policiais, de emergência e resgate. A partir de agora, todo veículo ou pessoa que passar por esses locais são monitorados e qualquer infração cometida será detectada e imediatamente comunicada às forças de segurança. A CGIM é coordenada pela Guarda Civil Municipal.

“É uma ferramenta fundamental para diminuir os índices criminais. É a tecnologia a serviço da Segurança. Esse projeto traduz um trabalho feito em equipe”, destacou o vice-prefeito.

O secretário municipal de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes, ressaltou os investimentos feitos na área da Segurança pela atual gestão, como a Base Comunitária Móvel, compra de armamentos e veículos, além da instalação da Patrulha Guardiã. “Temos uma Guarda Civil Municipal atuante e a melhor da nossa região e temos acompanhado os avanços desde o início de tudo. Esse projeto foi sonhado por uma equipe, por profissionais comprometidos com a segurança de nossa cidade”, enfatizou.

A Central Guaçuana de Inteligência e Monitoramento recebeu o nome de subcomandante Luiz Carlos Dias, servidor com mais de 35 anos de serviços prestados à Guarda Civil Municipal. Familiares dele foram homenageados durante o evento.

Aplicativos

Vale lembrar que a Central de Monitoramento está conectada com as escolas por meio do aplicativo SOS Educação, quando acionado gera uma chamada imediata para a Central de Monitoramento. “As escolas, a qualquer momento, poderão utilizar essa tecnologia ao identificarem qualquer ato suspeito. Será uma segurança a mais para professores e alunos”, acrescentou.

Além do SOS Educação para as escolas, a Central de Monitoramento terá o dispositivo SOS Guardiã, sendo esse voltado para as mulheres vítimas de violência doméstica. “A finalidade da Central de Monitoramento é a redução da violência na cidade e, consequentemente, dos índices criminais”, disse o secretário de Segurança.