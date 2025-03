PAT divulga 255 vagas de EMPREGO nesta sexta-feira (21)

255 Vagas distribuídas em 96 ocupações

AFIADOR DE FACAS (8273971): Executar afiação de ferramentas de corte, faca etc. Efetuar manutenção preventiva. Demais atividades do setor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8283649): Vaga para trabalhar em Itapira e região. Necessária experiência na função. Para contratação imediata. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE MANUTENÇÃO (8274198): Planeja e executa serviços de manutenção corretiva e preventiva. Ser proativo e dedicado. Demais atividades oriundas a função. Residir em Mogi Guaçu. Possuir condução própria. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AJUDANTE DE OBRAS (8280041): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE OBRAS (8300995): Atividades relacionadas a atividades de pedreiro de fundação, servente, pintura, Calheiro, trabalhar na região de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Holambra, Arthur Nogueira. Diferencial quem resida na região dos Ypês ou Jardim Santa Cruz. Empresa oferece benefícios como: alimentação no local, vale alimentação de R$450,00, transporte, café da manhã, convênio odontológico após 3 meses. AJUDANTE DE SERRALHEIRO (8290843): Auxiliar o serralheiro e ajudar na fabricação, reparo e instalação, cuidar das ferramentas e do ambiente de trabalho, sendo um braço direito em todas as funções de uma serralheria. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE DE SERRALHEIRO (8295578): Ajudar na criação e ajustes de projetos metálicos, incluindo cortes, dobras e montagem de peças. Ter noção de desenho e medidas exatas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB AJUDANTE GERAL (8268371): Carregar, descarregar e transportar materiais de construção, preparar canteiros de obras, limpar áreas de trabalho, executar pequenos reparos, limpar máquinas e ferramentas, zelar pela conservação dos materiais, utensílios e equipamentos. Auxiliar pedreiros, carpinteiros, escavar valas, abrir sulcos em paredes ou pisos. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. APONTADOR DE OBRAS (8255595): Experiência na função. Informática básica. Conhecimento em rotinas administrativas/obras, disponibilidade para ficar alojado em outras cidades. Técnico em edificações ou cursando nível superior em Engenharia Civil será um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (8274948): Armador de ferragens na construção civil com ou sem experiência. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. Empresa oferece cesta básica caso o funcionário não tenha falta. ASSISTENTE DE EXPANSÃO (8228538): Necessário conhecimento em pacote office, email, planilhas e autoCad. Disponibilidade para viagens. Vaga masculina. Ensino médio completo ou cursando no período noturno. ASSISTENTE DE FATURAMENTO (8274096): Trabalhar com emissão de notas fiscais, entradas e saídas. Conhecimento em legislação tributária, corrigir divergências identificadas na entrada e saída do produto. Sexo indiferente para a vaga. Ensino superior completo em Ciências Contábeis. CNH: AB ASSISTENTE DE LOGÍSTICA (8274294): Emitir CT-e, controlar escalas e viagens dos motoristas. Conhecimento CTE e Excel. Demais atividades da função. Possuir condução própria. Vaga 12×36 (Das 18h às 06h). Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB ATENDENTE BALCONISTA (8269496): Atendimento ao público, ter conhecimento em informática. Não exige experiência comprovada, somente o mínimo de conhecimento. Vaga masculina. Ensino médio completo. ATENDENTE DE PADARIA (8244649): Ter experiência na função de atendente de padaria. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. Empresa oferece cesta básica. AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (8285919): Responsável pela organização, atenção e agilidade, controle de entrada e saída, e separação de materiais. Ter boa comunicação. Necessária experiência comprovada na função de mais de 1 ano. Vaga masculina. Ensino médio completo. Empresa oferece cesta básica. AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (8274502): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Ter experiência na área de expedição, separação, recebimento e despacho de mercadoria. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B. AUXILIAR DE FUNILEIRO (8255354): Exercer a função de auxiliar de funilaria e pintura automotiva, processo de acabamento de superfícies em veículos, máquinas e equipamentos. Residir em Mogi Guaçu/Mogi Mirim. Vaga masculina. Ensino fundamental completo; empresa oferece almoço no local, seguro de vida, plano de saúde optativo. AUXILIAR DE JARDINAGEM (8286557): Efetuar carregamento, coleta de resíduos verdes, rastelamento e varrição de áreas públicas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE LIMPEZA/JARDINAGEM (8274520): Limpeza de pátio, jardinagem e auxiliar serviços em geral quando solicitado. Ser organizado, pontual e responsável. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: A AUXILIAR DE LIMPEZA/SERVIÇOS GERAIS (8296711): Realizar limpeza da loja, etiquetar peças, bem como efetuar limpeza dos itens e produtos, organizar estoque. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE LIMPEZA (8238851): Vaga trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Atuar como agente de higienização, realizar a limpeza dos banheiros e vestiários masculinos da fábrica. Vaga masculino. Ensino fundamental completo. Empresa não exige experiência comprovada, ter conhecimento básico. Empresa oferece transporte,vale alimentação, refeição no local. AUXILIAR DE LIMPEZA (8267220): Responsável pela limpeza, preservação e organização da fábrica. Possuir condução própria para chegar ao local de trabalho. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE LIMPEZA (8299238): Realizar a higienização e limpeza dos ambientes como recepção, salas dos setores administrativos, vestiários e sanitários administrativos e operacionais. Experiência na função. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. Empresa oferece transporte, cesta básica, refeição no local. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8281315): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Empacotamento de fertilizantes, paletização, pesagem, carregamento, descarregamento e organização do local de trabalho. Não há necessidade de conhecimento na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8235533): Realizam interfaces de turno, abastecem e monitoram funcionamento de equipamentos. Operam suas etapas e movimentam materiais e insumos. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8294046): Trabalhar com serviços gerias. Vaga sexo indiferente. Escolaridade não exigida. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8273994): Classificação de madeiras, vigamento, etc. Ser proativo, interessado e empenhado. Horário de trabalho de segunda sexta das 18h às 03h. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 98299794): Exercer função de auxiliar de linha de produção em chão de fábrica. Ter certificado de operador de empilhadeira. Diferencial experiência em indústria de tintas e montagem/desmontagem de máquinas. Vaga masculina. Ter ensino médico completo. CNH: B. empresa oferece alimentação no local, vale transporte e vale alimentação. AUXILIAR DE MARCENEIRO (8265614): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Preparam o local de trabalho, ordenando fluxos do processo de produção, planejam trabalho, interpretando produtos, desenhos, especificações e esboçando os produtos conforme solicitação. Confeccionam e restauram produtos de madeira e derivados (produção em série ou sob medida). Entregam e embalam, transportando e montando conforme normas e procedimentos técnicos e de segurança, qualidade, higiene e preservação ambiental. Vaga masculina, ensino médico completo. Não exige experiência. AUXILIAR DE MECÂNICO (8256605): Experiência na função de auxiliar de mecânico. Ter pontualidade e responsabilidade. Vaga masculina, ensino médio completo. CNH: AB. AUXILIAR DE RECARGA DE EXTINTORES (8273032): Trabalhar na produção de recarga de extintores, serviço pesado. Não exige experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (8243053): Auxiliar técnicos de refrigeração, lavar peças, fazer retiradas e entregas de produtos na oficina e externo. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (8256365): Responsável pela limpeza pós-obra (limpeza pesada). Trabalho braçal. Moradores de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LINHA DE PRODUÇÃO (8269185): Responsável pelas atividades: carregar e descarregar caminhão, selecionar frutas e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. AUXILIAR DE VIDRACEIRO (8268470): Vaga não exige experiência. Sexo masculino. Ensino médio completo. AUXILIAR EM ELETROMECÂNICO (8268194): Efetuar manutenção eletromecânica em motores elétricos e em efetuar manutenção eletromecânica em motores elétricos e em equipamentos industriais. Conhecimento em grandezas elétricas, medições de isolação e medidas em geral com multímetro. Conhecimento em mecânica, metrologia e interpretação de desenhos técnicos, montagem e ajustagem. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo/técnico na área. AUXILIAR FISCAL (8254105): Experiência na área fiscal, impostos, tributos, lançamentos de classificação fiscal. Necessária experiência na função. Sexo indiferente da vaga. Ensino médio completo/técnico na área. CNH: AB AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (8284972): Saber cozinhar, ter responsabilidade e comprometimento com a empresa e equipe, manter a cozinha limpar, saber cozinhar para 60 pessoas sem ajudante. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. BORRACHEIRO (8255565): Experiência em serviços de montagem e desmontagem de pneus, calibragem e consertos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. BORRACHEIRO (8273137): Responsável pela montagem e desmontagem de pneus de caminhões e máquinas. Alinhamento de rodas raiadas, conserto em pneus e câmaras. Outras atividades do departamento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB. CALDEIREIRO (8295221): Conhecimento e interpretação de desenho, material, corte, dobra, etc. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB CARPINTEIRO (8280055): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CONSULTOR DE VENDAS (8296908): Necessário conhecimento em informática, experiência em vendas. Vendedor de cursos será um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. COSTUREIRA EM GERAL (8260781): Conhecimento básico em costura (qualquer tipo de máquina). Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. ELETRICISTA AUTOMOTIVO (8273866): Realizar troca de peças e acessórios elétricos danificados em carretas e veículos de frota. Efetuar testes em equipamentos, cabos e chico. Vivência na área. Residir na região de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (8295369):Atuar como meio oficial eletricista, trabalhar com instalações e manutenções em sistemas de segurança, como alarme, cerca elétrica, circuito fechado de TV, portão eletrônico, entre outros. Possuir disponibilidade para horas extras. Necessário conhecimento de computação e experiência na função. Vaga masculina. Ensino técnico na área. CNH: B. EMPREGADA DOMÉSTICA (8289318): Responsável pelos afazeres domésticos e cozinhar. Trabalho de segunda a sexta-feira. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. EMPREGADA DOMÉSTICA (8275886): Cuidar dos afazeres domésticos: lavar, passar, limpar e cozinhar. Gostar de crianças. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. ENCANADOR INDUSTRIAL (8295110): Conhecer e interpretar desenhos isométricos, trabalhar com todos os tipos de materiais: ar, água, vapor, esgoto, soluções químicas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB ENCARREGADO DE OBRAS (8280068): Necessária experiência na função e com liderança de equipe. Vaga masculina. Ensino médio completo. FAXINEIRA (8291603): Saber limpar e organizar os materiais de limpeza, saber fazer café. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. FUNILEIRO (8273904): Realizar serviços de funilaria, recuperando ou substituindo partes danificadas, como teto, laterais, assoalhos e outros, corrige peças laterais amassadas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB INSTALADOR DE SISTEMA DE SEGURANÇA (8295307): Instalar sistemas de segurança, como alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso, câmeras. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B JARDINEIRO (8256389): Necessária experiência em poda, manutenção de jardim, paisagismo, operação de roçadeira, replantio. Moradores de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. LAVADOR DE ÔNIBUS (8287030): Lavagem de ônibus, micro ônibus e Vans, com máquina vap e escovão, polimento, lubrificação e realizar manobras no pátio. Desejável CNH: D, ter 6 meses de comprovação em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. Empresa oferece vale alimentação, seguro de vida, plano médio/odontológico. LAVADOR DE VEÍCULOS (8273965): Atua com lavagem de veículos, aplicação de produtos, higienização e polimento deles. Possuir veículo próprio. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB LÍDER EM ESTRUTURAS METÁLICAS (8283534):Vaga para trabalhar em Itapira e região. Domínio em estruturas metálicas. Conhecimento em desenho técnico, responsável por coordenar equipes nas atividades, distribuindo e acompanhando o desenvolvimento das tarefas desde a implementação, manutenção e conclusão das mesmas. Contratação imediata, urgente. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. LUBRIFICADOR INDUSTRIAL (8295178): Monitoramento e desempenho de máquinas, paliativos e preventivos, ocorrências em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MECÂNICO DE LINHA PESADA (8255613): Experiência comprovada em serviços de manutenção corretiva e preventiva de caminhões, máquinas e demais veículos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH:D MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8237862): Efetuar inspeções de rotina para diagnosticar o estado de conservação e funcionamento dos equipamentos mecânicos. Executar serviços de manutenção corretiva e preventiva em todos os equipamentos e respectivos acessórios, assegurando o seu adequado funcionamento. Confeccionar conjuntos mecânicos, máquinas ou equipamentos, seguindo desenho, de acordo com as necessidades do setor solicitante. Demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL (8293761): Vaga para cidade de Americana. Realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais, planejar atividades de manutenção, avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes. Experiência em manutenção corretiva de pontes rolantes e talhas elétricas. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. Empresa oferece transporte, refeição no local, seguro de vida e convenio médico. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL (8295708): Inspeção rotineira, diagnóstico e reparos em máquinas e equipamentos industriais. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES DIESEL (8292898): Realizar atendimento de manutenção corretiva e preventiva na frota de caminhões da empresa, ter conhecimento motor, câmbio, embreagem, sistema de freio, injeção e hidráulico, lubrificação, reparos elétricos, diesel. Experiência de 2 anos na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. MECÂNICO DE OPERAÇÃO I (8233325): Realizar manutenção de componentes complexos (sistema hidráulico, transmissão e motor), efetuar diagnóstico e procedimentos corretivos com a utilização de softwares de apoio, conduzir análises finais de uso de ferramentas como mamômetros, câmeras, termográficas e boroscópio. Executar ordens de serviços programadas. Demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo, curso técnico na área será considerado um diferencial. CNH: AB MECÂNICO MONTADOR (8295295): Atuar na montagem e desmontagem de máquinas industriais, operação de instrumentos de medição mecânica e ajuste de peças, manutenções corretivas de maquinários de usinagem, hidráulica, pneumática, elétrica e caldeiraria. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA (8295208): Atuar como operador de monitoramento, ter informática básica, boa comunicação, atendimento ao público. Empresa aceita candidatos aposentados, que tenha experiência como porteiro, controlador de acesso ou operador de monitoramento. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8283545): Vaga para trabalhar em Itapira e região. Experiencia em montagem, desmontagem e instalação de estruturas metálicas: Mão francesa, escadas, telhas, mezanino e tubulação de rede de incêndio, etc. Cobertura e fechamento metálico. Para início imediato, urgente. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MONTADOR DE PALETES (8173201): Montar paletes, ter conhecimento em meios de medição, entre outras atividades do setor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Empresa oferece benefícios: cesta básica, seguro de vida, alimentação no local, ajuda de custo. MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (8255580): Necessário que possua experiência comprovada em carteira como motorista preferencialmente como caçamba. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D. Empresa oferece benefícios: cesta básica, seguro de vida, plano de saúde optativo, ajuda de custo em R$. MOTORISTA DE CARRETA (8255294): Necessário experiência comprovada em carteira como motorista carreteiro. Disponibilidade em ficar alojado em outras cidades. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E. Empresa oferece benefícios: cesta básica, seguro de vida, plano saúde optativo, ajuda de custo em R$. MOTORISTA ENTREGADOR (8273144): Experiência na função de motorista, efetuar entregas, carregamento e descarregamento de extintores (pesado). Disponibilidade para horas extras. Diferencial que possua CNH:D, porém exigida B. vaga masculina. Ensino médio completo. MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS E VAM (8219532): Realizar o transporte de pessoas, fazer a inspeção das condições do veículo, como elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecer e respeitar as leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Necessário experiência na função. Vaga masculina, CNH: D. escolaridade indiferente. Empresa oferece vale alimentação, seguro de vida, plano odontológico e médico. MOTORISTA DE ÔNIBUS (8274213): Realizar o transporte de pessoas, fazer a inspeção das condições do veículo, elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecer as leis de trânsito, rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D. OPERADOR DE MÁQUINAS EM GERAL (8300815): Operar as prensas e similares, máquinas OMP nos processos fabris de acordo com os modelos de peças a serem produzidas, contar peças manufaturadas, liberar as peças para o próximo processo, regular as prensas. Seguir normas de segurança e meio ambiente. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. Empresa oferece, refeição no local, cesta básica e transporte. OPERADOR DE MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO (8273380): Exercer a função de montador de hidrante. Necessário experiência com montagem e manutenção de hidrante. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR DE PLAINA (8274081): Operar plaina 4 faces/ desengrosso. Conhecimento em fabricação de batentes, assoalhos, tabeiras aparelhadas em geral, regulagem de máquinas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. OPERADOR DE ROÇADEIRA MANUAL (8286650): Cortar grama, arbustos e vegetação em geral. Manter o local de trabalho limpo e organizado, realizar manutenção preventiva e corretiva da roçadeira. Verificar o funcionamento dos equipamentos e ferramentas utilizadas. Seguir normas de segurança e higiene do trabalho. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. OPERADOR DE SERRA FITA (8277237): Operador de serra fita, experiência comprovada em trabalho de fundição. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Empresa oferece benefícios como café da manhã, uniforme e vale mercado. PEDREIRO (8279992): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PEDREIRO (8255227): Trabalhar em obras diversas. Experiência comprovada na função, conhecimento em armação de ferragens, formas e hidráulicas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B PINTOR (8273153): Experiência na área de pintor. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PINTOR INDUSTRIAL (8298300): Vaga para trabalhar em Itapira. Responsável por analisar e preparar as superfícies a serem pintadas, calcular a quantidade de materiais para pintura, identificar, preparar e aplicar tintas em superfícies, dar polimento e retocar superfícies pintadas, secar superfícies e reparar equipamentos de pintura. Aplicação de pintura anticorrosiva em estruturas de metal diversas. O profissional precisa ter conhecimento avançado no preparo de superfícies metálicas, tintas e solventes. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB PINTOR INDUSTRIAL (8295163): Conhecimento geral em preparação de peças e aplicação das tintas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB PINTOR INDUSTRIAL (8277319): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. REPOSITOR DE MERCADORIAS (8248508): Maior de 18 anos, repor mercadorias, abastecer prateleiras/gôndolas/geladeira, retirar gôndolas produtos com validade próxima ou fora de validade, embalar e etiquetar produtos, organizar e manter produtos no estoque, limpeza e organização do estoque, limpeza das gôndolas/ checkouts/vitrines, guardar preços de etiqueta da gôndola. Vaga masculina. Ensino médio completo. SERRALHEIRO ARTÍSTICO E INDUSTRIAL (8283639): Vaga para trabalhar em Itapira e região. Experiência em fabricação, instalação e reparos de peças metálicas. Produzir sob medida vigas, escadas, portões e mezanino. Conhecimento em desenho técnico, domínio em soldagem e dobra de chapas e perfis. Para início imediato, urgente. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERRALHEIRO INDUSTRIAL (8294402): Conhecimento de matéria-prima, leitura e interpretação de desenhos, trabalhar com cortes, dobras, soldas, etc. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB SOLDADOR (8274530): Experiência/curso profissionalizante em solda mig, tig e oxigás. Possuir condução própria. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B SOLDADOR TIG (8295673): Conhecimento em solda Tig, Mig, Mag e Eletrodo revestido, entender e interpretar simbologia, desenhos e material. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO (8293159): Funções pertinentes a vaga. Atuar na área administrativa, controle de documentos, atestados, indicadores. Caso necessário atender colaboradores, aferindo sinais vitais e medicação básica. Coren ativo, conhecimento pacote office, disponibilidade de horário. Sexo indiferente para a vaga. Técnico em Enfermagem concluído. TORNEIRO FERRAMENTEIRO (8246847): Necessária experiência em torno convencional. Leitura e interpretação de desenho. Metrologia. Ser maior de 18 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. TRABALHADOR RURAL – CASAL (8251475): Trabalhar na cidade de Conchal. Casal para trabalhar com serviços gerais em sítio, homem para trabalhar na lida do sítio e mulher para cuidar da sede. Morar no local. Vaga masculina. Escolaridade saber ler e escrever. Empresa oferece moradia, água e luz. VENDEDOR INTERNO (8243683): Vaga para Mogi Guaçu e Mogi Mirim: Experiência na área, disponibilidade de horário, dinamismo, habilidade com relacionamento com pessoas, foco em resultados e clientes, visão estratégica, conhecimentos em mídia social. Gestão de vendas e liderança, bom relacionamento com clientes, estratégias para alcance de metas, foco em marketing digital. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. VENDEDOR PORTA A PORTA (8264226): Divulgar serviços da empresa, prospecção de novos clientes com foco na venda consultiva de produtos e serviços, realizar demonstrações dos planos oferecidos, fechar vendas e assegurar a satisfação dos clientes durante todo o processo. Não exige experiência. Vaga sexo indiferente. Ensino médico completo ou cursando.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

CONTROLADOR DE ACESSO (8274616): Fiscalizar a entrada e saída de veículos e pessoas, direcionar e orientar quanto as dúvidas e necessidades, realizar cadastros. Conhecimento em Excel. Demais atividades oriundas a função. Trabalho 12×36 (Das 18h às 06h). Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEXTA- FEIRA (21/03/2025)

Foto: PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 20/03/2025 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.