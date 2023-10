Em rara decisão, Fraga conquista pole no Velocitta após empate com Serra

Um empate incrível marcou a disputa pela pole position da décima etapa da temporada 2023 da Stock Car Pro Series. Na luta pela posição de honra na tarde deste sábado (28) no Velocitta, Felipe Fraga e Daniel Serra registraram exatamente o mesmo tempo: 1min31s089. Entretanto, o piloto da Blau Motorsport e mais jovem campeão da Stock Car levou a melhor sobre o tricampeão por ter registrado primeiro a marca e, dessa forma, vai largar na frente pela terceira vez no campeonato. Foi também a 11ª pole de Fraga na categoria, consolidando o momento de grande ascensão em 2023.

Fraga conquistou cinco pódios neste ano, sendo quatro segundos lugares, como em Buenos Aires, onde o piloto também saiu da pole position. Agora, Felipe tem a chance de novamente buscar a tão sonhada primeira vitória competindo pelo time chefiado por Rodolpho Mattheis. Mas, independente dos resultados de domingo, o campeão de 2016 já somou dois pontos pela pole neste sábado, chegando assim a 204 no campeonato. Por sua vez, Serra volta à primeira fila com a Eurofarma RC e repete o resultado obtido na classificação de Cascavel, quando o paulista também largou lado a lado com Fraga e venceu a Corrida 1 no Oeste do Paraná.

Após a conquista da pole, Fraga valorizou a disputa com Daniel Serra, com quem já travou grandes embates na Stock Car. O piloto de 28 anos ainda destacou a ascensão de sua equipe na temporada e reforçou: o principal foco é somar pontos para descontar a diferença de 45 pontos para o líder do campeonato, Gabriel Casagrande.

“É muito legal disputar uma pole com o Daniel. Foram várias que tomei dele, e outras tantas que ele tomou de mim. É um grande piloto. Estou muito feliz que hoje deu certo para nós. Terceira pole da temporada, o carro está muito bom, melhor a cada etapa. Só tenho de agradecer à Blau Motorsport e agora é focar para amanhã e tentar aproximar mais do Gabriel [Casagrande]. A primeira vitória está ‘batendo na trave’ e queremos muito. Mas estamos subindo muito no campeonato e, se for preciso não ganhar nenhuma e ser o maior pontuador daqui até Interlagos, e chegar lá brigando pelo título, vale ainda mais. Esse é o pensamento, somar muitos pontos e chegar na última etapa com chances de ser campeão”, disse.

Com performance bastante forte, Gaetano Di Mauro conseguiu a terceira colocação do grid de largada com a Hot Car Competições. O piloto de 26 anos vai largar ao lado de Casagrande (A.Mattheis Vogel), enquanto Julio Campos (Lubrax Podium) e Felipe Baptista (KTF) fecham a lista dos seis primeiros do grid neste domingo.

A sessão teve ainda outro empate: Di Mauro e Felipe Massa (Lubrax Podium) registraram o mesmo tempo no fim do Q2, mas Gaetano avançou para a disputa da pole por ter feito primeiro a marca de 1min31s989. Dessa forma, o ex-piloto de Fórmula 1 vai largar em sétimo, com Ricardo Maurício (Eurofarma RC) em oitavo, Rafael Suzuki (Pole Motorsport) em nono e Guilherme Salas (KTF) em décimo.



Q1 no molhado — A chuva que deu as caras no começo desta tarde ofereceu contornos lotéricos à classificação do Velocitta. Os pilotos do grupo 1 abriram a primeira parte da sessão com a pista molhada, em cenário que entregou muita imprevisibilidade na definição do grid de largada.

Mesmo com o asfalto molhado, os tempos de volta foram baixando a cada passagem dos pilotos pelo traçado de 3.443 metros. A melhor marca do Q1 para o grupo 1 ficou com Gaetano Di Mauro (Hot Car Competições), que virou 1min40s110 a bordo do seu Chevrolet Cruze #11. Julio Campos (Lubrax Podium), também com Cruze, ficou em segundo, a apenas 0s036 de Gaetano, enquanto Cacá Bueno (KTF) assegurou o terceiro melhor tempo da primeira parte da sessão. Bruno Baptista (RCM Motorsport) ficou em quarto na tabela com Toyota Corolla, enquanto Allam Khodair (Blau Motorsport) completou o top-5 formado por quatro Cruze.

Logo foi a vez do grupo 2, formado pelos melhores colocados no campeonato. Já em sua primeira volta, Felipe Fraga (Blau Motorsport) conseguiu superar a marca de Gaetano e subiu para a ponta da tabela de tempos com 1min39s584. Em seguida, Guilherme Salas (KTF) passou Fraga e garantiu a volta mais rápida do Q1. Com a pista secando a cada passagem, os competidores do grupo 2 conseguiram ocupar a maior parte das vagas para o Q2.

Avançaram para a segunda parte da classificação Salas, Fraga, Rafael Suzuki, Daniel Serra, Ricardo Zonta, Felipe Baptista, Cesar Ramos, Thiago Camilo, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Ricardo Maurício, Gaetano Di Mauro, Julio Campos, Gabriel Casagrande e Cacá Bueno.



Primeiro empate define Q3 — Os 15 pilotos que passaram para o Q2 tiveram pela frente uma pista praticamente seca na maior parte do circuito e conseguiram explorar o máximo da performance dos respectivos carros. E Casagrande sobressaiu: com melhor tempo nos três setores do traçado, o paranaense registrou grande volta, com 1min31s646.

Entretanto, Felipe Fraga foi além e superou Gabriel logo na sequência. Com o tempo de 1min31s566, o campeão de 2016 se garantiu no Q3, assim como Daniel Serra, que também deixou Casagrande para trás e marcou 1min31s620. Felipe Baptista também brilhou e se posicionou na fase final da classificação com o quarto melhor tempo do Q2, seguido por Julio Campos.

Di Mauro e Felipe Massa registraram exatamente a mesma marca, 1min31s989, mas o jovem da Hot Car Competições passou para o Q3 por ter feito o tempo antes do ex-Fórmula 1.



Campeões com o mesmo tempo — Depois do empate entre Gaetano e Massa no Q2, a classificação reservou outro momento incrível em Mogi Guaçu. Felipe Fraga e Daniel Serra registraram exatamente o melhor tempo no início da fase final da sessão: 1min31s089. Entretanto, o mais jovem vencedor e campeão da Stock Car se colocou em primeiro e logo depois confirmou a pole position por ter feito seu melhor tempo antes do tricampeão.

Gaetano Di Mauro vai largar em terceiro depois de virar 1min31s325. Casagrande fecha a segunda fila do grid, enquanto Julio Campos e Felipe Baptista completam a relação dos seis primeiros colocados no alinhamento inicial neste domingo.

A largada da Corrida 1 acontece às 12h deste domingo, e a segunda prova tem previsão de início às 12h40. As duas disputas terão 30 minutos mais uma volta de duração.

Além de Band, SporTV e BandSports, as provas da Stock Car têm transmissão ao vivo pelos canais oficiais da categoria no YouTube, Facebook e TikTok, Canal GB, do narrador Galvão Bueno (YouTube), Motorsport.tv (atingindo mais de 150 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa) e a Tribo do Gaules (Twitch).



Stock Car Pro Series, etapa 10, Velocitta

Corrida 1, grid de largada

1º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min31s089

2º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min31s089

3º – Gaetano Di Mauro (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min31s325

4º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min31s524

5º – Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min31s555

6º – Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min31s580



Eliminados no Q2

7º – Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min31s989

8º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min32s077

9º – Rafael Suzuki (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min32s087

10º – Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min32s094

11º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min32s179

12º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min32s212

13º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min32s248

14º – Rubens Barrichello (Mobil Ale/Toyota Corolla), 1min32s383

15º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min32s470



Eliminados no Q1

16º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min40s257

17º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min40s265

18º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min40s279

19º – Felipe Lapenna (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min40s329

20º – Rodrigo Baptista (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min40s351

21º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min40s362

22º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min40s398

23º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min40s406

24º – Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min40s524

25º – Nelson Piquet Jr. (Crown Racing/Toyota Corolla), 1min40s882

26º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 1min40s893

27º – Tony Kanaan (Texaco Racing/Toyota Corolla), 1min40s934

28º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min41s263

29º – Lucas Kohl (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min41s287

30º – Dudu Barrichello (Mobil Ale/Toyota Corolla), 1min41s812



Programação

Domingo, 29/10

08h30 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

09h10 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

10h00 – Visitação aos boxes

12h00 – Stock Car Pro Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

12h40 – Stock Car Pro Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)