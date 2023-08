Polícia prende dois acusados de receptação após encontrar veículo roubado em residência

Na última patrulha de rotina pelo Jardim Santa Terezinha II no final da manhã desta quarta (23), os PMs Bardela e Meles avistaram dois indivíduos empurrando um veículo Corsa com portas e capô pintados de preto, destoando da cor verde original. Reconhecendo os suspeitos como criminosos conhecidos por crimes patrimoniais, os PMs realizaram uma abordagem, mas nada ilícito foi encontrado com eles.

Posteriormente, quando verificaram a garagem da residência, descobriram um veículo totalmente desmontado, constatando através da consulta ao chassi que se tratava de um produto de roubo ocorrido em Mogi Mirim/SP, em 15/08/2023. Os suspeitos alegaram não saberem de nada, afirmando apenas que estavam transferindo peças de um veículo para o outro.

Diante dos fatos, os dois indivíduos foram presos em flagrante por Receptação. Foi solicitado apoio da Central de Gerenciamento de Policiamento 1 (CGP1) e de outras viaturas, que confirmaram o roubo do veículo. A Perícia compareceu ao local, realizando os procedimentos necessários e liberando a área.

Um guincho foi solicitado para recolher o veículo contendo as peças do veículo roubado, que foi levado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ). Durante a busca, um guarda-chuvas foi encontrado no interior do carro Corsa verde. Após entrar em contato com a vítima do roubo, ela compareceu ao plantão policial e reconheceu o guarda-chuvas como sendo de sua propriedade, além de identificar o veículo com para-brisa trincado como o utilizado pelos criminosos no dia do roubo. A vítima também reconheceu um dos suspeitos usando óculos espelhados brancos durante a abordagem.

Ambos os suspeitos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde a delegada de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante por receptação. Foi estipulada uma fiança de R$6.600,00 para um dos suspeitos, que não foi paga, enquanto o outro não teve fiança estipulada, permanecendo ambos sob custódia à disposição da Justiça.