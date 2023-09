PAT divulga 152 vagas de EMPREGO para esta quarta (13)

152 vagas distribuídas em 63 ocupações

AÇOUGUEIRO (7058308): Auxiliar no preparo de carnes para corte, efetuar limpeza das carnes, atender clientes, alimentar máquinas de embalagens, abastecer carnes e derivados nos balcões de refrigeração e demais atividades a função. Escala de trabalho 6×1. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. AJUDANTE DE OBRAS (7066442): Trabalhar como ajudante geral em obras. Serviço pesado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE (7062468): Experiência em qualidade com habilitação em gestão, conhecimento de instrumentos de medição tridimensional, espectrômetro e inspeção visual, FMA, PPAP. Experiência em fundição será um diferencial. Será responsável por acompanhar as etapas de produção e o resultado final dos produtos da empresa em que atua. Visando garantir que esteja de acordo com o que é previsto pelas normas e diretrizes gerais. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: AB. ANALISTA FISCAL (7069625):Conhecimento em escrituração de notas fiscais de empresas do simples nacional, lucro presumido e lucro real. Apuração de impostos estaduais, federais e municipais, SPED fiscal, SPED contribuições, REINF e sistema Folhamatic. Preferencialmente com experiência em escritório contábil. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: não exigida. ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (7069807): Habilidade com comunicação verbal e escrita, bom relacionamento interpessoal, dinamismo, iniciativa e desenvoltura, bom conhecimento em pacote office, apoio nas atividades administrativas, envio de documentos ao contador, controle e organização de pedidos faturados. Diferencial conhecimento em notas fiscais e noções básicas em RH. Vaga feminina. Cursando ou concluído superior em Administração, Ciências contábeis ou áreas correlatas. Experiência na função. CNH: AB. ATENDENTE DE BALCÃO (7045395): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atendimento ao cliente. Será diferencial possuir experiência em atendimento. Acima de 20 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB ou B. ATENDENTE DE LOJA (7061336): Trabalhar com atendimento no setor de telefonia. Não necessita experiência. Horário de trabalho das 13h às 22h. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. ATENDENTE DE SORVETERIA (7087107): Necessário conhecimento básico de matemática, bom relacionamento com clientes, e efetuar limpeza do local. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (7080272): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Lançamento da produção diária, elaboração de relatórios, apoio no planejamento das atividades de produção, análise de fluxo de materiais, rotina de fluxo de produção e no controle e solicitações dos insumos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE COZINHA (7074752): Experiência na função de ajudante de cozinha. Ter condução própria para se locomover até o trabalho. Empresa oferece vale alimentação e ajuda de custo com combustível. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE ELETRICISTA (7086818): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar nas tarefas designadas pelo eletricista. Necessário conhecimentos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7063581): Preparar materiais e abastecer linha de produção, alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento. Montar e instalar móveis e artefatos de madeiras, caixas, caixotes, paletes, engradados, entre outras atividades oriundas a função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7075078): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na área. Desempenhar atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB AUXILIAR DE LOGÍSTICA (7064024): Separação de materiais, organização de pedidos, limpeza e organização do depósito, acompanhamento do romaneio de entrega. Diferencial possuir experiência com materiais de construção. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO MECÂNICO INDUSTRIAL (7069858): Atuar como ajudante de mecânico industrial. Lavagens e manutenção de peças, conhecimento básico em hidráulica (paleteira) será um diferencial. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR MECÂNICO DE EMPILHADEIRAS (7086885): Necessário possuir noções de mecânica e ferramentas. Auxiliar nas atividades de manutenção de empilhadeiras. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE MONITORAMENTO (7056657): Auxiliar no monitoramento de sistemas de segurança e rastreamento. Necessário conhecimentos na função, informática média. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7074689): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar o pintor de estruturas metálicas nas atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB AUXILIAR DE VENDAS (7074302): Auxiliar nas vendas, preencher pedidos, captar novos clientes. Necessária experiência na função. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: AB BALCONISTA (7069434): Trabalhar com atendimento no balcão, clientes e telefone. Necessário possuir conhecimento em pacote office. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. CNH: AB CAMAREIRA EM MOTEL (7077973): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar limpeza dos quartos, repor toalhas, conferir saída de frigobar, arrumar as camas entre outras atividades inerentes a função. Horário de trabalho noturno das 22h às 06h. Residir em Mogi Guaçu. Empresa oferece transporte somente para quem mora em Mogi Guaçu. Vaga feminina. Ensino médio incompleto. CARREGADOR DE ARMAZÉM (7064908): Carregamento e descarregamento de cargas, movimentação dos paletes, limpeza e organização da área operacional. Não exige experiência comprovada. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. CONSULTOR DE VENDAS (7056707): Exercer atividades de vendedor interno e externo. Possuir experiência com vendas e conhecimento em informática. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. CNH: AB CONTROLADOR DE PRAGAS (7033858): Visitar empresas e residências de acordo com cronograma de trabalho e chamados de urgência. Identificar foco de infestação, fazer desinfecção de áreas, instalações, caixas d’água e outros conforme determinação técnica. Aplicar produtos químicos especiais para eliminação (dedetização, desinsetização ou desratização) de pragas e insetos. Ter experiência comprovada em carteira de trabalho, certificado de curso ou treinamento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ESTAGIÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO (7066832): Obrigatório estar cursando técnico ou superior em Administração ou Logística. Estágio nas atividades diárias de administração, auxiliando na apresentação dos indicadores, auxiliando nas informações reportadas diretamente ao gestor da área. Sexo indiferente para vaga. ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA CIVIL (7044745): Vaga para trabalhar em Itapira. Realizar medição das unidades, elaborar relatórios técnicos para validação da obra do Engenheiro Civil, ficar à frente de prestadores de serviço, leitura dos projetos e acompanhar execuções, e demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para vaga. Obrigatório estar cursando a partir do 3º semestre ensino superior de Engenharia Civil. ESTAGIÁRIO EM LOGÍSTICA (7066767): Obrigatório estar cursando técnico ou superior em Logística ou Administração. Estágio nas atividades de estoque, auxiliando na apresentação dos indicadores, auxiliando nas informações reportadas diretamente ao gestor da área. Sexo indiferente para vaga. FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS (7047759): Fazer substituição dos postos de trabalho, ronda na unidade, organizar entrada de veículos. Acompanhar na sangria dos caixas, movimentações de mercadorias e equipamentos de grande valor, operar o HT e seus sistemas. Cuidar, zelar e fazer manutenção das chaves e dos guarda volume da loja, auxiliar e atender clientes, anotar ocorrências diárias, abordar suspeitos, zelar pela segurança da empresa e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. INSPETOR DE EQUIPAMENTOS (7065981): Possuir experiência com líquidos penetrantes, inspetor de solda, vasos sob pressão e NR 33 (espaço confinado). Experiência como inspetor de qualidade. Vaga masculina. Ensino médio completo, técnico em mecânica. CNH: B INSTALADOR DE ALARMES (7025996): Responsável pelas atividades de instalação e equipamentos de segurança, reportando diretamente ao gestor da área. Vaga masculina. Formação técnica em elétrica, eletrotécnica ou elétrica residencial. Conhecimentos das NR 35 e 11. LAVADOR DE CARROS (7076551): Efetuará limpeza interna e externa de veículos e equipamentos da empresa, assim como remover resíduos. Ter acima de 35 anos até 60 anos, podendo ser aposentado. Ter vontade de aprender. Não necessita experiência. Empresa oferece treinamento. Sexo e escolaridade indiferentes para vaga. LAVADOR DE VEÍCULOS (7053267): Ter experiência em lavagem de caminhões. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: não exigida. MARKETING DIGITAL – GERADOR CONTEÚDO DIGITAL (7084943): Criar estratégias e táticas de comunicação voltadas ao campo do universo digital. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. MECÂNICO DE BICICLETAS (7017258): Conhecimento total de manutenção de bicicletas. Experiência comprovada. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7080595): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais, planejar atividades de manutenção, avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos, lubrificar máquinas, componentes e ferramentas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B MEIO OFICIAL DE COZINHA (7070927): Auxilia outros profissionais da cozinha no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos e limpeza do local. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. MONITOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EXTERNO (7066444): Fiscal de monitoramento externo, fiscalização externa em loco para eventos. Fiscalização externa reportando a empresa de forma padronizada conforme procedimentos. Disponibilidade de horários, experiência em pilotagem de motos, experiência em segurança privada será um diferencial. Horário de trabalho 12×36. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7048862): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MOTORISTA DE CAMINHÃO (7051160): Vaga para trabalhar em Paulínia e região. Motorista de veículo pesado. Transporte de resíduos, necessário curso MOPP. Vaga masculina. Escolaridade Alfabetizado. CNH: E. MOTORISTA DE CAMINHÃO (7082495): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Transportar, coletar e entregar cargas em geral, guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico. Movimentar cargas volumosas e pesadas, realizar inspeções, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definir rotas e assegurar a regularidade do transporte. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D MOTORISTA DE CAMINHÃO (7076379) Vaga temporária 30 dias: Desempenhar a função de motorista e carga e descarga. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: C MOTORISTA DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (7058804): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Exercer a função de motorista de distribuição urbana, necessária experiência na função. Habilidades com entregas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D. MOTORISTA ENTREGADOR (7063853): Realizar entregas, carregamento e descarregamento de produtos, dirigir e manobrar veículos e transportar cargas. Empresa oferece vale alimentação por mês e por dia. Aceita carta de referência. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7063693): Necessário conhecimento em veículos pesados como bitrem, rodo trem, tritem e carreta será um diferencial. Todas as saídas se darão em Mogi Guaçu, portanto deve-se morar próximo a cidade. Ser responsável, cuidadoso e zeloso. Disponibilidade para trabalhar dia e noite. Idade máxima de 55 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E OPERADOR DE CAIXA (7084084): Necessária experiência na função. Conhecimento básico em informática, paciência para lidar com público, atenção e agilidade. Raciocínio rápido. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. OPERADOR DE CARREGADEIRA/ESCAVADEIRA (7043454): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Operar máquina escavadeira realizando trabalho de terraplanagem e decapeamento de terra, operar a carregadeira realizando o carregamento de materiais ao cliente e carregamento de rochas. Curso de Operador de carregadeira e escavadeira. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D ou E. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7082442): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Obrigatório possuir curso de Operador de Empilhadeira. Preparar movimentação de carga, organizar carga, interpretar simbologia das embalagens, armazenar de acordo com o prazo de validade do produto, identificar características da carga para transporte e armazenamento e separar carga não-conforme. Realizar manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas e trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Sexo masculino. Ensino fundamental completo. CNH: B OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7058383): Operador de empilhadeira elétrica em supermercado, ter o curso de operador, Realizar retirada de produtos, fazer isolamento da área de movimentação e demais atividades pertinentes a função. Escala 6×1. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7064820): Operar empilhadeira, conhecimento em empilhadeira elétrica. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. OPERADOR LOGÍSTICO APRENDIZ (7059850): Obrigatório possuir curso de operador de empilhadeira. Escala de trabalho 6×4. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: B OPERADOR LOGÍSTICO I (7059795): Operador de pá carregadeira, escavadeira e trator. Escala de trabalho 6×4. Sexo indiferente para vaga. Ensino fundamental completo. CNH: D OPERADOR LOGÍSTICO II (7059880): Operador de pá carregadeira, escavadeira florestal e tratores. Necessária experiência na função. Escala 6×4. Sexo indiferente para vaga. CNH: D PINTOR DE PAREDES (7084614)- Vaga temporária – 90 dias. Necessário conhecimentos com massa corrida, lixamento, drywall e pinturas em geral. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. REPOSITOR DE MERCADORIAS (7063522): Vaga para trabalhar em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira e Região. Arrumação dos produtos nas prateleiras (gôndolas) e expositores, abastecimento de mercadorias em pontos de vendas, precificação dos produtos concorrentes, entender layout que a empresa determina, saber giro de estoque, agilidade, administração de tempo, ser dinâmico, organização, comunicação, pontualidade. Possuir veículo próprio. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. CNH: AB SEPARADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL (7030954): Necessário conhecimento básico em pacote office. Alimentar planilhas para controle de resíduos, separação de sacos fechados nas cores correspondentes. Atividade necessita de força física. Será um diferencial ter veículo próprio para se locomover até o trabalho. Vaga sexo indiferente. Não necessita de experiência em carteira. Ensino médio completo ou cursando. SERRALHEIRO (7058021): Exercer as atividades pertinentes a função, incluindo solda e confecção de portões. Necessário experiência na área. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. SERVENTE DE OBRAS (7044883): Vaga para trabalhar em Itapira. Carregar e descarregar materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpar áreas de trabalho, auxiliar pedreiro, carpinteiros e demais profissionais, realizar pequenas manutenções nos equipamentos, limpar máquinas e ferramentas, verificar condições de uso e demais atribuições ao cargo. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SUSHIMAN (7058553): Efetuar pré-preparo de pratos de comida japonesa. Necessária experiência na função comprovada em carteira. Sexo e escolaridade indiferentes para vaga. TÉCNICO EM NUTRIÇÃO (7070764): Desejável que possua experiência na área e em cozinha industrial. Sexo indiferente para vaga. Ensino técnico ou superior completo em nutrição. TRABALHADOR NA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO (7061385): Vaga para trabalhar na cidade de Estiva Gerbi. Atuar na linha de produção de artefatos de concreto, preparam moldes, formas e pisos, massas para fabricação de peças de concreto armado e pedras artificiais, moldam, realizam acabamento, classificam e acompanham peças de concreto armado, além de trabalhar na paletização dos produtos. Não exige experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. VENDEDOR INTERNO (7058151): Vaga para trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Necessário experiência com vendas e noções de operação de caixa. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: Não exigida. VENDEDOR INTERNO (7083963): Necessária experiência de 02 anos na função. Efetuar vendas e atendimento ao público. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

REPOSITOR DE MERCADORIAS (7038845):Possuir noções em reposição de produtos, arrumação, organização, exposição, precificação e atendimento ao cliente. Experiência será um diferencial. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA QUARTA-FEIRA (13/09/2023)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 12/09/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

