Cras Norte está com inscrições abertas para três cursos gratuitos em parceria com o Senai

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Norte, no Jardim Ypê I, está com inscrições abertas para preenchimento de vagas em três cursos: eletricista instalador, inspetor de qualidade e operador de microcomputador. Os cursos são gratuitos e serão promovidos por meio de parceria entre o Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Os interessados devem realizar as inscrições presencialmente na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Norte, localizado na Rua Antônio Bazani, nº 135, no Jardim Ypê I. Os documentos necessários são RG, CPF e os comprovante de endereço e de escolaridade. Mais informações pelo telefone (19) 3841.8460.

Os cursos de eletricista instalador e de inspetor de qualidade serão promovidos de segunda a sexta-feira das 13h às 17h com prazo de duração de três meses. O período de aulas será de 18 de setembro a 17 de novembro. Já o curso de operador de microcomputador será realizado de segunda, terça e quinta-feira, das 13h às 17h entre 18 de setembro e 26 de dezembro.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana de Elisabete Filomeno, destacou que os cursos têm como finalidade atender a população assistida pelos CRAS e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). “Aqueles que precisam adequar suas formações profissionais terão a possibilidade de uma nova inserção no mercado de trabalho. São cursos de qualificação técnica e com a certificação do Senai”, disse.

Requisitos

Eletricista instalador

18 anos e 6ºano do ensino fundamental concluído

Instalador de qualidade

16 anos e ensino fundamental concluído

Operador de microcomputador

14 anos e ensino fundamental concluído