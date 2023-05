PAT divulga 146 vagas de EMPREGO para esta quarta (10)

146 vagas distribuídas em 70 ocupações

½ OFICIAL MONTADOR DE ANDAIMES (6837335): Trabalhar na construção e manutenção em geral. Empresa requer apenas candidatos residentes em Mogi Guaçu. Não exige experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (6823621): Necessário que possua conhecimentos básicos em açougue, comprovado em carteira de trabalho. Disponibilidade de horário, escala 6×1. Sexo indiferente. Ensino médio completo. AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS (6837643): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Empresa aceita candidatos PCD. Auxiliar o motorista nas entregas de produtos comercializados pela empresa, descarregando os produtos nos estabelecimentos dos clientes e recolhendo os vasilhames vazios, seguindo orientações recebidas do motorista e em conformidades às normas estabelecidas pela empresa. Vaga sexo indiferente. Ensino médio cursando ou completo. AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS (6837436): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Empresa aceita candidatos PCD. Auxiliar o motorista nas entregas de produtos comercializados pela empresa, descarregando os produtos nos estabelecimentos dos clientes e recolhendo os vasilhames vazios, seguindo orientações recebidas do motorista e em conformidades às normas estabelecidas pela empresa. Vaga sexo indiferente. Ensino médio cursando ou completo. AJUDANTE DE ELETRICISTA (6825156): Auxiliar nos trabalhos com passagens de cabos, montagem de infraelétrica como montagem de perfilado, leito, eletrocalha, eletroduto. Conhecer comandos elétricos. Executar trabalhos em altura, uso de ferramentas manuais como furadeira e esmerilhadeira. Desejável possuir condução própria. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH AB. AJUDANTE DE ENSACADOR, A MÃO (6816538): Trabalhar como ajudante geral no carregamento e ensacamento de farinha de trigo com sacaria de 25 kilos. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. AJUDANTE GERAL (6825726): Trabalhar como ajudante geral para produção de extintores. Serviço pesado. Informática será considerado um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE DE OBRAS (6843220): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Experiência como ajudante de obras, realizar demolição de edificações de concreto, alvenaria e outras estruturas. Preparar canteiros de obras, limpando e organizando a área, efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificação de condições dos equipamentos. Preparar massa de concreto e outros materiais. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE OBRAS (6844208): Necessário experiência em construção civil. CNH não exigida. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. ANALISTA DE CUSTOS (6822276): Necessária experiência de 02 anos ou mais na função. Comprovada através de carteira de trabalho ou carta de referência. Conhecimento e experiência em rotina contábil. Sexo indiferente. Ensino superior contabilidade concluído ou cursando. ANALISTA FISCAL (6820325): Profissional irá efetuar lançamentos fiscais, emissão NF, transmissão de arquivos DSTDA, apuração de impostos e entrega das obrigações acessórias, Apuração do Simples Nacional, EFD, ICMS, IPI, EFD, impostos e entrega das obrigações acessórias, Apuração do Simples Nacional, EFD, ICMS, IPI, EFD Contribuições, REINF, DCTF, apuração de tributos, ICMS, PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, ISSQN, INSS, atendimento ao cliente e assessoria, experiência e conhecimento da legislação fiscal e escrituração. Ensino superior em Contabilidade ou área correlata. Necessária experiência comprovada de 12 meses na função. Sexo indiferente. ARMADOR DE FERRAGENS ARMADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL (6841028): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar na montagem de ferragens armadas para construção civil. Será diferencial possuir experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. ARMADOR DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (6843286): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela execução de armação e estruturas de concreto e corpos de prova, corte e dobra de ferragens. Repara peças de ferro e aço ou efetua a colocação de ferragens para estruturas : lajes, vigas e pilares, de acordo com projeto. Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ASSISTENTE DE CONTABILIDADE (6822233): Necessária experiência de 02 anos ou mais na função, comprovada através de carteira de trabalho ou carta de referência. Experiência e conhecimento em rotina contábil. Sexo indiferente. Ensino superior em contabilidade concluído ou cursando. ASSISTENTE DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS (6838890): Atuar como assistente de mecânico. Conhecimento em mecânica (autos e empilhadeiras) ferramental, conhecimento em realizar e auxiliar manutenções corretivas ou preventivas em empilhadeiras a combustão, lavagens de peças e equipamentos. Ensino fundamental completo. Necessário experiência na função. CNH B. Vaga masculina. ASSISTENTE DE VENDAS (6822231): Necessário experiência comprovada em vendas (B2B). Organizado (a), habilidade de negociação e prospecção de novos clientes, conhecimento de pacote office de intermediário á avançado. Comunicativo (a), conhecimento em metais, ligas e processo de fundição, leitura e interpretação de desenho, será um diferencial. Ensino superior completo ou cursando. CNH: AB. Vaga sexo indiferente. AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (6821659): Realizar as atividades pertinentes ao almoxarifado, expedição, organização de pedidos e produtos e movimentação com empilhadeira. Necessário experiência na função, possuir curso de operador de empilhadeira e disponibilidade para turnos. Vaga masculina. CNH AC. Ensino médio completo. AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (6835404). Vaga temporária 270 dias. Necessário possuir curso de operador de empilhadeira atualizado e vivência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH B. AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO (6835691). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Recepcionar, conferir, armazenar, organizar e fazer controle de produtos, entre outras atividades pertinentes a função. Possuir disponibilidade de horário. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. AUXILIAR DE ESTOQUE (6818413): Responsável pelas atividades de estoque, apresentação dos indicadores reportando diretamente ao gestor da área. Técnico em Logística ou Formação inerente a função. Necessária experiência comprovada através de carteira de trabalho ou carta de referência. Vaga masculina. CNH: AB AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE ALARMES (6818283): Auxiliar atividades de instalação e manutenção de alarmes, reportando diretamente ao gestor da área. Desejável formação técnica em Elétrica e conhecimento das NR 11 e 35. Ensino médio incompleto. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (6841725): Necessário experiência em serviço pesado, tais como: materiais de construção, servente de obras, trabalhador rural, entre outros. Candidato irá trabalhar no empilhamento e paletização dos blocos e descarregamento de material. Serviço pesado e realizado em área aberta. Empresa oferece EPI’s. Empresa oferece oportunidade de crescimento e treinamento. Idade até 40 anos. Vaga masculina. CNH não exigida. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (6839546): Efetuar carga e descarga de caminhão a granel e sacaria de até 50kg, ensacar e pesar matéria prima. Possuir disponibilidade de horário e experiência na função. Ensino Fundamental Completo. Vaga masculina. CNH AB. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (6844158): Necessário conhecimento mínimo com máquinas manuais, tais como: furadeiras, serra tico-tico, plaina, entre outras. Não necessita de experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (6838829): Trabalhar com ajudante de mecânico de motos. Empresa deseja candidatos de 18 a 21 anos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Necessário conhecimento na função. CNH não exigida. AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS (6835522). Vaga temporária 270 dias. Necessário experiência na área de pintura automotiva. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH B. BARMAN (6830047): Trabalhar no preparo de drinks, sucos entre outras atividades inerentes a função. Trabalhar das 17h às 01:20h. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. Vaga indiferente. CNH não exigida. CARPINTEIRO (6846058): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Profissional com experiência como carpinteiro de obra civil, responsável por construir, encaixar e manter no local das obras armações de madeira dos edifícios e das obras similares, utilizando processos e ferramentas adequadas para compor alvenarias, armações de telhado, andaimes e elementos afins. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CASEIRO (6842847): Saber trabalhar com trator, tirar leite, cuidar da poda do jardim, limpar piscina e demais atividades inerentes a função.

Vaga masculina. Ser alfabetizado. CNH: AB COMPRADOR JUNIOR (6837575): Recebem requisições de compra, executam processo de cotação e concretizam a compra de serviços, produtos, matérias primas entre outros itens. Acompanham o fluxo de entregas, supervisionam equipe e processo de compra. Emitem relatórios, entre outras atividades. Possuir facilidade de negociação e de aprendizagem, proatividade, agilidade. Cursando ou concluído ensino superior em Administração, Logística, Economia ou áreas correlatas. Vaga sexo indiferente. CNH não exigida. CONSULTOR DE VENDAS (6825629): Trabalhar no atendimento ao cliente, vendas entre outras atividades inerentes a função. Necessário conhecimento em informática básica e uso de celular. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. CNH não exigida. COSTURREIRA EM GERAL (6834099). Necessário conhecimento em costura e saber trabalhar com máquina reta, overloque e galoneira. Vaga feminina. CNH não exigida. Ensino fundamental completo. COSTUREIRA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE (6834111): Trabalhar como costureira de máquina industrial (reta, interloque, prespontadeira). Vaga feminina. Escolaridade indiferente. CUIDADOR DE IDOSOS (6843559): O profissional será responsável pelos cuidados básicos, tais como: banho, curativo, entre outros. Será diferencial possuir curso na área. Necessário experiência na função. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL (6825067): Executar trabalhos com passagens de cabos, montagem de infraelétrica como montagem de perfilado, leito, eletrocalha, eletroduto. Conhecer comandos elétricos. Executar trabalhos em altura, uso de ferramentas manuais como furadeira e esmerilhadeira. Desejável possuir condução própria. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH AB ESTAGIÁRIO EM LOGÍSTICA (6824827): Estágio nas atividades de estoque, auxiliando na apresentação dos indicadores, auxiliando nas informações reportadas diretamente ao gestor da área. Obrigatório estar cursando Logística ou Administração. Sexo indiferente. ESTOQUISTA (6832827): Necessário conhecer peças para caminhão e possuir experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH B FRESADOR (6829129): Atuar na usinagem de peças de metais ferrosos e não ferrosos, resinas e plásticos em máquinas CNC, incluindo a preparação, programação e ajuste. Faz ajuste e controle das ferramentas e realização de testes, envolvendo a atualização de layouts e ocorrências de manutenção das máquinas. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS (6842515): Desenvolver todas as atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino Fundamental Completo. Necessário experiência na função. CNH B. GARÇOM (6828307): Atendimento ao cliente, recebimento de pedidos para cozinha, recolhimento de itens da mesa, organização do salão. Experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. GARÇOM (6841070) Vaga temporária 30 dias, podendo ser efetivada: Necessário conhecimento na função. Efetuar atendimento aos clientes, ser ativa. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. INSTALADOR DE ALARMES (6818395): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes, reportando diretamente ao gestor da área. Formação técnica em Elétrica e conhecimento das NR 11 e 35. Vaga masculina. CNH: AB. INSTALADOR DE CORTINAS (6844393): Efetuar instalações diversas (persianas, cortinas, rede de proteção, tela mosqueteiro, box, porta blindex ). Possuir habilidade no manuseio de ferramentas, tais como: parafusadeira, furadeira, etc. Vaga masculina. Ensino médio completo. INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES – INGLÊS (6825922): Necessário possuir Inglês avançado. Preparar e ministrar aulas utilizando a metodologia comunicativa. Ser comunicativo (a) e com disponibilidade para participar dos treinamentos mensais, presenciais e online, fornecidos pela escola. Necessário conhecimento na função. Ensino médio completo. LAVADOR DE CARROS (6844635): Efetuará limpeza interna e externa de veículos e equipamentos da empresa, assim como remover resíduos. Ter entre 18 a 60 anos, podendo ser aposentado. Ter vontade de aprender. Não necessita experiência. Empresa oferece treinamento. Sexo e escolaridade indiferentes. LAVADOR DE VEÍCULOS (6816297): Lavador de caminhão. Ter experiência em lavagem de caminhão. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH não exigida. MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS (6832844): Responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos carros. Com experiência em manutenção automotiva dos itens a seguir ou parte deles: suspensões, freios, motores, embreagem, arrefecimento, escapamentos, cabeçotes, alinhamento, borracharia, balanceamento, troca de correia e outros. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: B MECÂNICO DE BICICLETAS (6816142): Necessário experiência na função. Conhecimento total de manutenção de bicicletas. Ensino médio completo. Vaga masculina. CNH não exigida. MECÂNICO DE INSTALAÇÃO DE FREIOS (6832836): Desempenhar as atividades pertinentes a mecânico de freio de caminhões. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Necessário experiência na função. CNH B MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS (6838817): Conhecimento e experiência em sistema mecânico, hidráulico e elétrico de empilhadeiras ou similares, ferramental. Conhecimento em realizar manutenções corretivas ou preventivas de empilhadeiras a combustão. Vaga masculina. Necessário experiência na função. Ensino fundamental completo. CNH B. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DIESEL (6824690): Trabalhar com manutenção corretiva e preventiva em carretas. Revisão de suspensão, freios e sistemas de ar. Revisão de cubo e roda e troca de rolamento e reparo. Troca de reparo de 5ª roda, entre outras atividades inerentes a função. Necessário experiência na função. Vaga masculina. CNH C. Ensino fundamental completo. MONTADOR DE ANDAIMES (6837389): Trabalhar na construção e manutenção em geral. Empresa requer apenas candidatos residentes em Mogi Guaçu. Ensino Fundamental Completo. Necessário experiencia na função. Vaga masculina. CNH não exigida. MOTORISTA DE CAMINHÃO (6844960): Empresa na cidade de Estiva Gerbi. Exercer a função de motorista. Ter habilidade em gestão do tempo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: C. MOTORISTA DE CAMINHÃO SEMI PESADO (6845937): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Diferencial quem possua curso de coletivo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D ou E. MOTORISTA ENTREGADOR (6835444). Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Conferir previamente a carga conforme relação de carregamento correspondente. Efetuar entregas de produtos. Receber e conferir o numerário correspondente às entregas realizadas. Possuir disponibilidade de horário. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH D. MOTORISTA DE ÔNIBUS (6843187): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como: elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecimento das leis de trânsito, rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Necessário experiência na função. Vaga masculina. CNH D. Escolaridade indiferente. MOTORISTA DE VAN/MICRO (6843162): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como: elétrica, mecânica, abastecimento. Conhecimento das leis de trânsito, rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Necessário experiência na função. Vaga masculina. CNH D. Escolaridade indiferente. MOTORISTA ENTREGADOR (6844282): Realizar as atividades pertinentes a função e carga e descarga. Necessário experiência na função. Ensino fundamental completo. CNH C. Vaga masculina. PEDREIRO (6823481): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Executar trabalhos em alvenaria, concreto, tijolos, ladrilhos e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes a função para construir, reformar ou reparar. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas, realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Experiência na função. Ensino médio completo. Vaga sexo masculino. PEDREIRO (6843335): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas, realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes e desenvolver demais trabalhos pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. SERRALHEIRO (6820474): Efetuar serviços de corte e soldagem nos trabalhos de montagem e recuperação, fabricação, reformas e consertos de peças, estruturas metálicas e tubulações. Necessário experiência na função e conhecimento em NR-12, NR-18 e NR-35. Vaga masculina. Ensino Médio Completo. CNH B. SERRALHEIRO (6822860): Necessário possuir experiência na função. Trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamentos e mais atividades inerentes a função. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. CNH B. SERRALHEIRO (6826690): Montagem e desmontagem de peças mecânicas, recorte e ajustes de peças de metal, como chapas, cantoneiras e peças fundidas, preparação de superfícies para masseamento, lixamento, pintura manual, corte em policorte, solda comum, zelar pela segurança individual e coletiva, rigorosa utilização de equipamentos de proteção apropriados quando da execução dos serviços. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH não exigida. TORNEIRO MECÂNICO (6832582): Necessário experiência na função e habilidade para fabricação de diversos tipos de peças em torno mecânico. Necessário saber usar todos os equipamentos de medidas, tais como: micrometro, paquímetro, entre outros. Será diferencial possuir curso profissionalizante na área. Ensino médio completo. CNH não exigida. Vaga masculina. VENDEDOR EXTERNO (6843640): Ser comunicativo. Não necessita experiência, empresa oferece treinamento. Sexo indiferente. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (6845854): Exercer a função de vendedora no ramo de perfumes. Não precisa ter experiência, empresa oferece treinamento. Vaga feminina. Ensino médio completo. VENDEDOR INTERNO (6838162): Necessário experiência comprovada em vendas, conhecimento em redes sociais. Idade acima de 25 anos. Vaga sexo feminina. VENDEDOR DE SERVIÇOS (6832742): Vendedor externo viajante, venda de plano funerário. Não precisa veículo próprio, empresa tem motorista, Não exige experiência comprovada na função, somente conhecimento em vendas e vontade de aprender. Ensino fundamental completo. Vaga sexo indiferente. VENDEDOR DE SERVIÇOS EXTERNOS (6837760): Prospecção de novos clientes e manutenção da carteira já existente. Apresentação dos indicadores de vendas a gerência e diretoria. Candidato dinâmico, boa comunicação, trabalho em equipe, organizado, facilidade com vendas e negociação. Necessário experiência na função. Vaga indiferente. Ensino fundamental completo. CNH não exigida.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

ASSISTENTE DE VENDAS (6842213): Profissional atuará na assessoria ao comercial pós-venda. Deficiência não pode ser auditiva, visual ou intelectual. Vaga indiferente. Ensino médio completo. Não exige experiência na função.

VAGAS DISPONIÍVEIS DA QUARTA- FEIRA (10/05/2023)

