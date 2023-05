Na ultima sexta-feira, dia 05 de maio de 2023, o Vereador Paulo Henrique Pereira esteve na plateia do Programa “Donos Da Bola”, transmitido ao vivo pela BAND-TV.

Ao término do Programa, o ex-goleiro do Palmeiras Veloso, o jornalista Fernando Fernandes, ex-atleta do São Paulo F.C Souza e o Craque Neto promoveram a divulgação do Futebol amador de nossa cidade e do time Profissional do Guaçuano.