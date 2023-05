Mogi Guaçu passa a contar com Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil

O projeto de lei de autoria do prefeito Rodrigo Falsetti foi aprovado pelos vereadores na sessão de segunda-feira, dia 8 de maio, e institui o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil de Mogi Guaçu (SIMPDEC) constituído por agentes, órgãos e entidades da Administração Municipal, por pessoas físicas e jurídicas do setor privado. A coordenação é do Departamento de Proteção e Defesa Civil da Secretaria Municipal de Segurança.

“Foi uma mudança necessária para estarmos adequados à lei federal existente e, assim, poderemos desenvolver programas, projetos e ações de proteção e defesa civil, bem como o atendimento de desastres no município”, comentou Paulo Henrique da Silva Gomes, secretário municipal de Segurança ao informar que a meta é estruturar o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, além de buscar recursos junto aos Governos Estadual e Federal.

Outra meta do SIMPDEC é estimular a participação de pessoas voluntárias, organizações não governamentais em geral, como clube de serviços, associações de classe e associações comunitárias nas ações que serão desenvolvidas, bem como o treinamento dos participantes. “Queremos formar uma equipe atuante, treinada e capacitada para desenvolver todas as ações que competem ao Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil”, ressaltou.

Operação Estiagem

Como acontece todos os anos, os representantes da Defesa Civil de todo o Estado participaram da Oficina Preparatória para Operação Estiagem 2023, realizada em Amparo. O evento ocorreu no anfiteatro da Química Amparo, com a participação de 220 inscritos representando 63 municípios da região, incluindo Mogi Guaçu.

A iniciativa tem como objetivo preparar as equipes para enfrentar os desafios da estiagem e garantir a segurança da população. Um dos principais riscos durante a estiagem são as queimadas, principalmente em áreas rurais. É importante que todos façam sua parte para prevenir incêndios florestais e outros problemas relacionados à estiagem.